Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One: une grosse mise à jour probablement avant Noël

Cyberpunk 2077 est ouvert PS4 et Xbox One avec de nombreuses erreurs techniques se battre, ce qui a conduit la communauté à devenir très en colère contre le développeur CD Projekt RED et à exiger des remboursements.

Aujourd’hui, Sony a tiré la corde de déchirure et supprimé le jeu du PlayStation Store. Néanmoins, CD Projekt RED promet les mises à jour qui amélioreront l’expérience de jeu sur PS4 et Xbox One. Et celui annoncé Pièce pourrait même nous attendre très bientôt.

La mise à jour vers Cyberpunk 2077 sera très bientôt

Après la débâcle de leur projet ambitieux, les développeurs de «Cyberpunk 2077» travaillent d’arrache-pied sur le corriger les défauts techniques. Selon des informations non confirmées, le patch étendu (1.05) dans quelques jours disponible pour les joueurs.

Patch important: Avec cette mise à jour, une grande partie des bogues de « Cyberpunk 2077 » devrait être éliminée et les performances du jeu devraient être améliorées. Cela devrait plaire aux joueurs PS4 et Xbox One en particulier, le plus à ce jour souffrent de bugs et de performances désastreuses!

CD Projekt RED apporte apparemment une mise à jour majeure de Cyberpunk 2077 dans quelques jours seulement. © Projet CD

GameStop apporte de l’espoir aux joueurs PS4 et Xbox One

D’où viennent les rapports du grand patch Cyberpunk 2077? Ces informations proviennent d’un mémo GameStop interne. Ce mémo devrait être accessible à plusieurs éditeurs. Cependant, cela n’a pas été officiellement confirmé par CD Projekt RED ou GameStop. Le mémo contient les informations suivantes sur la mise à jour:

« Le projet de CD aura lieu le 21 décembre. publier un correctif qui devrait être une solution complète pour répondre aux préoccupations des clients ije regarde pour lutter contre Cyberpunk 2077. Si les clients ne sont toujours pas satisfaits et souhaitent retourner leur produit, ils doivent être dirigés vers un e-mail à [email protected] pour obtenir des instructions de remboursement supplémentaires et l’obtenir directement auprès de CD Projekt. «

Mise à jour juste à temps pour Noël: Donc, si nous en croyons les informations GameStop, la mise à jour complète «Cyberpunk 2077» devrait avoir lieu le 21 décembre 2020lundi prochain. Cela éliminerait la plupart des erreurs du jeu juste à temps pour Noël.

