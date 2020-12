"cyberpunk 2077" Studio Parle Des Raisons Du Lancement De Console Moche

Surtout, l’état de la version console de « Cyberpunk 2077 » est insuffisant pour la sortie. Les responsables du studio CD Projekt Red ont justifié ce démarrage infructueux auprès des investisseurs.

Avec la meilleure volonté du monde, la sortie de « Cyberpunk 2077 » ne peut pas être qualifiée de fluide. Les bugs de la version console en particulier laissent de nombreux fans mécontents. La direction de CD Projekt Red a maintenant parlé aux investisseurs du lancement après l’effondrement du cours de l’action de la société. Une transcription de la conférence téléphonique vous explique comment Adam Kiciński, président et co-directeur général de CD Projekt Red, voit le jeu commencer.

« Nous pensions que nous y arriverions »

« Nous n’avons ignoré aucun signe indiquant qu’il faudrait plus de temps pour adapter le jeu aux consoles de dernière génération », a déclaré Kiciński. « C’était une mauvaise approche et contre la philosophie de notre entreprise. » Et: « En plus de cela, nous avons principalement montré le jeu sur PC pendant l’application. » Les joueurs sur console doivent actuellement s’attendre à des performances nettement plus faibles lorsqu’ils jouent à « Cyberpunk 2077 ».

Marcin Iwiński, également directeur général de CD Projekt Red, a déclaré: « La raison pour laquelle nous n’avons pas montré le jeu sur PS4 et Xbox One était parce que nous avons travaillé sur le jeu jusqu’à la dernière minute. Nous avons pensé que nous y arriverions. » Il regrette que les pré-commandes ne l’aient pas remarqué: « Nous n’avons pu le mettre à la disposition des médias qu’un jour avant la sortie, ils n’ont donc pas eu la possibilité de l’examiner correctement. Ce n’était pas notre intention. » Les magazines de jeux tels que Kotaku ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu de version console de « Cyberpunk 2077 » malgré la demande.

CD Projekt Red 2019: « Les consoles sont notre plateforme principale »

Au moins une prémonition aurait dû avoir lieu chez CD Projekt Red: l’année dernière, Quest Designer a donné Paweł Sasko a déclaré à Eurogamer que toutes les versions de « Cyberpunk 2077 » fonctionnaient « constamment » afin de garder un œil sur la parité sur toutes les plateformes. Le coordinateur de l’interface utilisateur, Alvin Liu, a parlé à Wccftech en 2019 des graphiques sur les systèmes les plus faibles: «Les consoles sont notre plate-forme principale et elles ont fière allure. Bien sûr, si vous dépensez, par exemple, 2000 € sur un PC de jeu, cela fonctionnera mieux. Mais «Cyberpunk 2077» semble assez incroyable même sur des PC et des consoles faibles. »