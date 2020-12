Cyberpunk 2077: Street Kid, Corporate et Nomad – Quelle voie choisir?

A partir d’aujourd’hui est Cyberpunk 2077 officiellement disponible. Au début du jeu, vous devez décider de l’un des chemins de vie que le protagoniste: en V doit emprunter. Nous vous expliquons de quoi il s’agit Enfant de la rue, société et nomade et quelle influence les chemins ont sur votre gameplay.

Enfant de la rue, entreprise et nomade dans Cyberpunk 2077

CD Projekt RED est apparemment conscient que l’enfance façonne largement une personne. C’est pourquoi les développeurs de « Cyberpunk 2077 » nous proposent trois chemins de vie différentsque notre personnage peut prendre et influencer notre expérience de jeu en conséquence.

Qu’est-ce qui est exactement influencé par le choix? Le chemin de vie que vous avez choisi façonnera tout votre séjour à Night City du début à la fin. En fonction de votre historique précédent, certaines options vous seront proposées pour rendre votre histoire plus facile, plus difficile ou simplement la changer:

Lieu de départ

Le prologue et la durée du prologue

Options de conversation dans les dialogues

Vêtements de départ

Scènes coupées

Cours de quêtes et scénarios

Avantages de sympathie avec certains personnages

Rencontre de différents personnages

Missions exclusives

Qu’est-ce qui ne change pas? Cependant, certains éléments du jeu restent totalement inchangés par la décision de votre chemin de vie, notamment les suivants:

Compétences

Système de niveau

les caractéristiques

Options romantiques

finir

Les trois chemins de la vie

Enfant de la rue

Où est-ce que je commence Rues de Heywood à Night City

En tant que Street Kid, V a passé la majeure partie de sa vie dans les rues de Night City. Les enfants de la rue connaissent les gangs, comment ils interagissent les uns avec les autres et savent toujours ce qui se passe dans les rues et les souterrains de la ville. Les personnes et les entreprises louches font partie de la vie quotidienne. Après que V ait été absent pendant un certain temps, il retourne dans son ancienne maison et continue son travail à Night City, toujours soutenu par les gens de la rue.

En tant que gamin de la rue, vous savez à quel point c’est difficile dans les rues de Night City. © Projet CD

nomade

Où est-ce que je commence Paysage désertique des badlands

Les nomades sont des étrangers et font partie d’un clan dans lequel la famille est très importante. Bien que les nomades aiment le paysage désertique environnant autour de Night City, qui est façonné par le changement climatique et la guerre des gangs, V doit laisser la famille derrière lui. Marqués par la dure vie des Badlands, les nomades sont doués pour acquérir, transporter et vendre de la contrebande pour de grosses sommes d’argent. Ils reçoivent toujours le soutien de leur clan.

Votre vie de nomade commence dans les Badlands. © Projet CD

société

Où dois-je commencer? Night City au centre-ville

En tant qu’agent d’entreprise bien rémunéré, V assume des tâches importantes pour le groupe Arasaka. Le protagoniste reçoit des compétences d’entreprise particulières qui lui permettent de lire entre les lignes et de mieux comprendre les gens et les entreprises. Les entreprises ont le don de traiter avec des personnes du niveau supérieur. En tant que porteur de cravate, «Cyberpunk 2077» commence beaucoup plus gentiment, mais pas moins risqué.

Tuer ou être tué: en tant que société, la vie n’est pas moins dangereuse. © Projet CD

«Cyberpunk 2077» aura lieu le 10 décembre 2020 sur Xbox One, PS4, Google Stadia et PC. Le jeu est également jouable sur Xbox Series X et PlayStation 5 via une rétrocompatibilité. Quel chemin de vie avez-vous choisi? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et soyez heureux de vous expliquer pourquoi!

