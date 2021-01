Cyberpunk 2077 – Stadium Love: C’est ainsi que vous obtenez 44/44 points et donc l’arme Divided We Stand

Dans Cyberpunk 2077 vous pouvez trouver un tas d’armes uniques et vraiment puissantes, mais très peu d’entre elles traînent. La plupart du temps, vous avez besoin d’au moins un Mission secondaire dans Ville de nuit terminez pour accueillir le nouveau pistolet dans votre inventaire. Il en va de même avec l’arme emblématique Divisé nous sommes le cas c’est comme une récompense pour avoir terminé la mission Amour de stade donne.

Cyberpunk 2077 – Stadium Love: Alors vous commencez la mission secondaire – Guide (solution)

Cette mission dans Cyberpunk 2077 ne commence que lorsque vous êtes dans la source de bruit Rancho Coronado approchant. C’est une fête de 6ee rue sur un toit près de la route surélevée. Avant de vous y rendre, cependant, vous devez savoir que votre visite entraînera inévitablement une bagarre si vous l’avez fait avant pendant la mission L’œuvre de la vie une guerre contre les membres de gangs de 6e Rue déclenchée.

Cependant, si vous ne menez pas encore une guerre de guérilla contre le gang, parlez au chef près du canapé et faites toujours attention, ni directement ni indirectement. provocant être. Dis juste que tu veux juste t’amuser et ça Compétition de tir veulent participer. Ensuite, prenez l’arme qui est sur la table, visez-la et allez à la première station qui est marquée sur votre mini-carte.

© Projet CD

Cyberpunk 2077 – Comment obtenir 44/44 points et votre récompense – Guide (Solution)

Si vous avez accepté la mission Stadium Love, il y a quatre stations 44 points tout en ayant à boire des coups qui compromettent la visée. Cette mission peut sembler simple sur papier, mais elle est Réalité très difficile, parce que vous ne devriez pas vous permettre dans le calendrier serré rater une seule cible. En raison de Dépréciation de l’alcoolMoi, vos chances de succès sont encore pires.

De plus, vous ne pourrez pas utiliser l’une de vos propres armes pour cette compétition, ce qui peut être un problème principalement parce que l’arme qui est mise à votre disposition n’est pas forcément ce qui serait considéré comme le jaune de l’œuf. dénoterait.

Afin d’améliorer vos chances, vous devez absolument avant chaque station recharger manuellement et celui placé à côté des verres Collecter des munitions. Il est préférable de tirer de gauche à droite ou de droite à gauche, donc d’un sens à l’autrede sorte que vous n’ayez à viser que de manière minimale.

Notez que pendant cette tâche, vous ne pourrez pas enregistrer et ne pourrez pas répéter la compétition de tir. Cela doit donc fonctionner la première fois, c’est pourquoi vous devez faire attention ne pas tirer jusqu’à ce qu’on vous dise et ne pas franchir la ligne jaune sur le sol. Sinon, vous serez disqualifié dans les deux cas.

Si la vidéo ci-jointe ne vous aide pas et que vous n’avez pas terminé avec succès la mission secondaire Stadium Love, il est toujours possible de recevoir l’arme emblématique en récompense. Mais tu ne devrais pas hésiter à un petit combat et beaucoup de sang, car le voie alternative consiste à les capturer du futur propriétaire précédent, qui doit se coucher le visage dans la boue.

