¿"Cyberpunk 2077" Serez-vous capable de récupérer avec votre nouveau directeur?

CD Projekt RED a annoncé un nouveau directeur de jeu pour Cyberpunk 2077, pour permettre sa stratégie de «développement AAA parallèle», cela pourrait signifier un changement significatif des lacunes du Cyberpunk 2077 «actuel» à l’avenir.

« Le fondement de notre stratégie est de changer et d’adapter notre objectif pour permettre le développement de jeux AAA en parallèle. (…) Nous voulons changer la façon dont nous créons des jeux. »

A. Kiciński, co-PDG de CD PROJEKT Pour plus d’informations, consultez la mise à jour de la stratégie du groupe CD PROJEKT: https://t.co/IYrfUpgKZ8 https://t.co/SsAG4SSm0b – CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED)

L’ancien directeur de Cyberpunk 2077, Adam Badowski, est également le chef de studio de CD Projekt RED, et conservera ce dernier rôle pour se concentrer sur les tâches de leadership. Le principal facteur de cette transition semble être la mise en œuvre de ROUGE 2.0, la nouvelle stratégie de développement de deux jeux de CDPR.

Le nouveau directeur de jeu de Cyberpunk 2077 sera Gabriel Amatangelo, qui était auparavant directeur de la création. Amatangelo a également travaillé dans des rôles de conception dans Dragon Age: Inquisition et Star Wars: The Old Republic.

Toutes les futures extensions, correctifs et DLC de Cyberpunk 2077 seront supervisés par Amatangelo, tandis que Badowski implémentera la nouvelle phase de développement CDPR. Cette stratégie a été annoncée dans une vidéo récente, dans laquelle l’entreprise a partagé sa vision de l’avenir.

Espérons simplement que le nouveau directeur parviendra à livrer ce que les fans attendent, c’est-à-dire une amélioration continue du jeu et du DLC à la hauteur de ce qui nous a été proposé au fil des ans.

Pour atteindre RED 2.0, la société a annoncé qu’elle formera une équipe plus importante l’année prochaine et formera des équipes de développement qui pourront travailler sur les deux projets en même temps.