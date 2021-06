Cyberpunk 2077 reviendra sur le PS Store le 21 juin

Mettre à jour: Plus de six mois après sa sortie originale sur PS4, CD Projekt Red a confirmé que Cyberpunk 2077 reviendra sur le PlayStation Store dans un très proche avenir. Il sera entièrement rétabli le 21 juin.

Nous ne savons pas encore si cela signifie qu’une nouvelle mise à jour est arrivée, mais nous vous tiendrons au courant.

Il était temps, hein ?

Histoire originale : Cela pourrait être la nouvelle que nous attendions tous : Cyberpunk 2077 est, soi-disant, en train d’être réintégré sur le PlayStation Store, ayant été retiré du marché numérique de Sony dix jours seulement après sa sortie en décembre 2020.

Le RPG en monde ouvert a disparu depuis plus de six mois. Il a été initialement retiré de la liste par Sony en raison de problèmes de qualité, car il était extrêmement sensible aux plantages. Cependant, certains pensent qu’il y avait plus et que Sony, au moins en partie, l’a supprimé parce que le développeur CD Projekt Red avait promis des remboursements sans vérifier avec le fabricant de PlayStation.

Quoi qu’il en soit, Cyberpunk 2077 apparaît d’être de retour sur la vitrine de Sony. À l’heure actuelle, il peut être trouvé via la fonction de recherche, mais il ne peut pas être acheté. Cela suggère qu’il est sur le point de revenir dans son intégralité, et si c’est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Alors… Cela signifie-t-il que Cyberpunk 2077 a été corrigé ? Eh bien, nous ne dirions pas fixé, mais il a certainement été amélioré par ses correctifs les plus récents. Espérons que CD Projekt Red les maintiendra.