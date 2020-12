« Cyberpunk 2077 » révèle sa bande-annonce de lancement

Dans deux jours, après plusieurs retards, « Cyberpunk 2077 » sortira dans le monde entier via PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.



Vous pourriez aussi être intéressé par: La date de sortie de « Persona 5 Strikers » est annoncée avec une nouvelle bande-annonce Avant ça, CD Projekt RED, le développeur Oui éditeur du jeu, a révélé la bande-annonce de lancement officielle du jeu, avec le protagoniste « V », Keanu Reeves et certaines des images les plus exagérées que vous verrez dans 2020. La bande-annonce de lancement vient après les critiques publié hier. En ce moment, le jeu est à un 91 sur Metacritic, et ce score devrait augmenter au fur et à mesure que de nouvelles critiques arriveront, y compris la nôtre. Avec 91 c’est l’un des jeux mieux noté de l’année, mais pas aussi haut que le dernier grand jeu du développeur, «The Witcher 3: Wild Hunt». En termes de lancer des remorques, c’est un joli modèle, mais c’est le contenu qui rend les fans fous. Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: l’acteur de Boba Fett Je ne sais pas comment il a survécu au Sarlacc «Cyberpunk 2077» pas le jeu le plus attrayant depuis un perspective de fidélité Graphiques purs ou du point de vue de l’animation, mais la façon dont il relie ces deux éléments avec la direction artistique et l’immersion est ce qui le rend beau comme il le fait. «Cyberpunk 2077» sera lancé dans le monde entier le 10 décembre à travers les plates-formes déjà mentionnées. A lire : Vidéo développeur: BioWare donne un premier aperçu de la nouvelle "Dragon Age"

