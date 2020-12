Cyberpunk 2077 retiré du PlayStation Store: quels changements si vous l’avez acheté

Cela fait huit jours depuis le lancement désastreux de Cyberpunk 2077, les derniers travaux de l’équipe polonaise CD Projekt RED, mais l’affaire ne semble pas s’être calmée. Vous vous souviendrez de la polémique qui a surgi le premier jour, après la découverte que la version du jeu réservée à la PS4 et à la Xbox One est substantiellement cassée, en raison de défauts techniques qui rendent impossible de jouer à Cyberpunk 2077 sur consoles, par rapport à son homologue PC. L’affaire a non seulement fait chuter les actions de CD Projekt en bourse, mais a incité la société polonaise à engager des procédures de remboursement pour ceux qui ne sont pas satisfaits du résultat final du jeu après son achat. Après un premier refus, la communication officielle arrive aujourd’hui de Sony: « SIE s’engage à assurer un niveau élevé de satisfaction de la clientèle et nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et souhaitent un remboursement. Veuillez consulter le lien pour lancer le remboursement. »

Et si vous avez déjà acheté Cyberpunk 2077

Ce message implique la suppression de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store, la boutique numérique PlayStation. A partir d’aujourd’hui, il ne sera donc plus possible d’acheter le jeu numériquement sur les plateformes Sony. Cependant, vous pouvez le télécharger à nouveau si vous l’avez acheté régulièrement avant la décision de Sony. De plus, les procédures de remboursement sont lancées: dans le message publié par la société japonaise, un lien est fourni pour saisir l’e-mail et le mot de passe de votre compte PlayStation Network, après quoi la demande sera envoyée automatiquement. Cependant, il n’est pas dit que vous recevrez le remboursement: l’initiative de Sony ne concerne que les versions de Cyberpunk 2077 achetées numériquement. Si vous avez acheté l’édition physique du jeu, entre autres auprès d’une chaîne autre que Sony, vous pouvez contacter CD Projekt RED directement à l’adresse e-mail [email protected], pour plus de soutien.

Au-delà du remboursement, l’équipe de développement travaille d’arrache-pied pour apporter des mises à jour correctives entre janvier et février qui rendront Cyberpunk 2077 utilisable également sur PS4 et Xbox One. De plus, le correctif d’optimisation arrivera en février pour faire du titre une nouvelle génération. PS5 et Xbox Series X | S. Pour le moment, en fait, la version rétrocompatible du jeu fonctionne sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, donc pas au meilleur des performances.