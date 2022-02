Cyberpunk 2077 reçoit une mise à jour avec des améliorations pour la nouvelle génération

Le jeu de CD Project Rouge a pris les fans par surprise, car bien que l’on sache que la mise à jour 1.5 de »Cyberpunk 2077 » allait avoir plusieurs implémentations et de nouveaux contenus pour le jeu, la société a publié avec elle l’amélioration des performances pour les consoles de nouvelle génération.

Le titre, qui au début était l’une des premières les plus désastreuses en raison de ses gros problèmes d’erreur, a publié divers correctifs au fil du temps qui se sont améliorés et ont mis le jeu dans une situation plus favorable. Désormais, dans le cadre de la mise à jour 1.5, les joueurs de PlayStation 5 Oui Xbox série X/Sils peuvent mettre à jour le jeu pour la nouvelle génération totalement gratuitement.

Au-delà de la stabilisation du jeu vers une amélioration notable, ces nouvelles versions incluront des ombres locales par lancer de rayons, des réactions de personnage améliorées et un son spatial du casque, permettant une sensation plus immersive de ce que vous entendez dans le jeu.

La version PS5 prend désormais également en charge les fonctionnalités de contrôleur intégrées Double sens, ce qui fait vibrer notre manette en fonction des actions que nous faisons en jouant. En dehors de cela, CD Projekt Red a promis que ce nouveau patch est chargé de nouveau contenu, dans lequel nous pouvons expérimenter de nouvelles armes, objets et compétences à débloquer dans notre arbre de compétences.

Au cours d’un flux en direct discutant de cette nouvelle mise à jour, le développeur a révélé que les joueurs auront la possibilité de louer une variété de nouveaux appartements dans Night City, et pourront également changer leur apparence à volonté grâce à un miroir unique inclus dans chacun de ses Propriétés.

De plus, l’intelligence artificielle des personnages sera désormais plus réactive, résolvant l’une des plus grandes plaintes au monde de »Cyberpunk 2077 », qui selon plusieurs joueurs se sentait plat et sans vie. Les citoyens du jeu réagiront aux actions entreprises par le joueur et adopteront même un comportement agressif lorsqu’ils seront confrontés à une arme.

La mise à jour de nouvelle génération pour »Cyberpunk 2077 », entend résoudre plusieurs des problèmes qui ont entaché le nom du jeu lors de son lancement. Alors que l’instabilité du jeu était suffisante pour irriter les fans, l’absence de plusieurs fonctionnalités clés initialement promises a ajouté plus de raisons pour les acheteurs du titre de vouloir un remboursement de leur paiement, provoquant même Sony supprimera le jeu de la boutique en ligne PlayStation.

Les joueurs attendent le patch 1.5 pour revenir à »Cyberpunk 2077 » vous pouvez télécharger la mise à jour de nouvelle génération dès maintenant. Les joueurs de PC, Playstation 4 Oui Xbox One ils peuvent toujours profiter de nombreux changements mécaniques, mais manqueront certaines des fonctionnalités liées à la génération actuelle de consoles.