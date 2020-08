"cyberpunk 2077" Reçoit Un Dlc Gratuit

Le studio de développement CD Project Red est très généreux, on le sait. Ce n’est donc pas une grande surprise ce que les fabricants de jeux polonais ont maintenant confirmé: “Cyberpunk 2077” obtiendra un DLC gratuit.

Le compte Twitter officiel du méga jeu de rôle très attendu a maintenant assuré la certitude: Oui, “Cyberpunk 2077” recevra du contenu supplémentaire gratuit après sa sortie. Un fan curieux a demandé et CD Projekt Red a répondu – sous la forme d’un GIF animé.

“The Witcher 3” a placé la barre haute

Cela signifie que CD Projekt Red reste fidèle à lui-même, car le jeu précédent du studio, la célèbre épopée fantastique “The Witcher 3”, a été fourni avec des tonnes de contenu téléchargeable et bonus après son lancement – un énorme 16 packages de contenu étaient disponibles pour les fans gratuitement .

Nous nous attendons fermement à ce qu’en plus du contenu bonus plus petit, des extensions à part entière soient en cours de réalisation, mais cela coûte alors quelques euros. Mais ce n’est que juste – les deux extensions de “The Witcher 3” offraient également des heures de plaisir supplémentaire et valaient vraiment le coup.

Les sous-titres peuvent être personnalisés

Une autre excellente nouvelle que CD Projekt Red a également partagée sur Twitter: les sous-titres peuvent être ajustés dans le jeu terminé. De nombreux fans s’étaient plaints du fait que les sous-titres étaient à peine lisibles. Nous allons maintenant pouvoir changer leur couleur et leur taille – c’est le service client!

“Cyberpunk 2077” sortira le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Les prises pour les consoles de nouvelle génération seront fournies par CD Projekt Red.