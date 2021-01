Cyberpunk 2077 reçoit un DLC gratuit début 2021, selon le site officiel du jeu

Cyberpunk 2077 a traversé la sonnerie du développement, de plusieurs retards à un lancement de buggy qui a fait mal CD Projekt Redest debout dans la communauté des joueurs. Il est prudent de dire que le développeur avait des plans pour quelque chose de complètement différent en ce qui concerne la réception de ce jeu et son statut actuel.

Chaque fois qu’un jeu de ce calibre reçoit autant de battage médiatique qu’il l’a fait pendant des années, des attentes élevées lui sont posées et à juste titre. La communauté des joueurs veut le meilleur et bien qu’aucun jeu ne soit vraiment parfait au lancement, les joueurs s’attendent à ce que les développeurs tiennent certaines promesses.

CD Projekt Red reçoit un coup dur pour sa sortie Cyberpunk 2077 avant qu’il ne soit vraiment prêt, mais ils sont toujours désireux de redresser leurs torts. Ils prévoient en fait de publier des DLC gratuits au début de 2021. Cela suffira-t-il à reconstruire les fondations sur lesquelles ils ont travaillé si dur au cours des deux dernières années? Cela reste à voir.

2020 a été une année terrible pour beaucoup de gens, alors peut-être que cette nouvelle année est un moyen pour CD Projekt de tourner la page et de continuer à livrer ce qu’ils avaient prévu à l’origine, avant que les bugs et les défis liés aux délais ne se mettent en travers.

Cette nouvelle provient du site officiel du jeu, bien qu’il n’y ait actuellement aucun rapport sur ce que ce DLC impliquera ou exactement quand il sera disponible. Il semble que CD Projekt Red veuille garder ces détails assez près de leur poitrine alors qu’ils trouvent un moyen de ramener les fans de leur côté. Ils marchent sur des œufs maintenant, donc chaque mouvement doit être calculé.

Ils ont fait beaucoup de travail incroyable dans le passé, en particulier The Witcher 3. Même encore en 2021, c’est l’un des meilleurs RPG ouverts que vous puissiez expérimenter. Des missions principales à la pléthore de contenus annexes, The Witcher 3 livre sur tous les fronts. On ne peut pas en dire autant de Cyberpunk 2077, au moins pas encore.

Si CD Projekt Red peut fournir un contenu gratuit significatif et garder ces mises à jour cohérentes, il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel pour eux après tout. À tout le moins, les joueurs qui ont décidé de rester avec ce RPG buggy auront du nouveau contenu à découvrir et éventuellement de nouveaux scénarios dans lesquels se plonger.

Au fur et à mesure que nous entrons dans la nouvelle année, j’espère que le développeur décidera de révéler davantage ce que ce prochain DLC gratuit englobera.