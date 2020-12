Cyberpunk 2077 recevra son premier contenu DLC début 2021

Le jeu de rôle de science-fiction Cyberpunk 2077 reçoit du contenu supplémentaire après la sortie. le premier DLC semble beaucoup début 2021. Une entrée sur le site officiel montre que plus de détails sur le 1er DLC suivront bientôt.

Aucune autre information sur le 1er DLC n’est encore connue. Seules les informations sur la version ont été fournies.

Toutes les informations connues sur le DLC Cyberpunk 2077 en 2021

Qu’est-ce qui sera inclus dans le 1er DLC? Cela n’est pas encore clair actuellement. Il peut s’agir d’un contenu d’histoire comme l’une ou l’autre mission secondaire, mais aussi simplement une nouvelle arme, un nouvel équipement ou des vêtements cosmétiques généraux.

Ce ne sera probablement pas quelque chose de grand, car les développeurs travaillent probablement toujours sur la base pour finalement mettre le jeu sur le Exécutable de la génération actuelle obtenir.

Autres correctifs pour Cyberpunk 2077 conséquences.

Le DLC est-il gratuit? Oui, le DLC, qui «arrive à Night City début 2021», est en tout cas gratuit, comme CD Projekt l’a désormais officiellement confirmé. Cela suggère qu’il s’agit plus d’un DLC plus petit, tandis que les plus grands DLC Story sont certainement comme The Witcher 3 coûtera quelque chose.

Quand le premier DLC sera-t-il publié? Jusqu’à présent, il n’y a rien de plus que l’indication «début 2021». Mais là aussi, de nouvelles informations suivront probablement sous peu.

Que savons-nous d’autre sur le DLC Cyberpunk 2077? Les DLC de l’histoire comporteront des intrigues complètes et autonomes. Selon Alvin Liu de CD Projekt, l’histoire se termine avec le jeu principal.

Nous n’avons donc pas à craindre que le contenu soit artificiellement retenu. qui « Coeurs de pierre » et « Sang et vin » sait devrait avoir une idée approximative de ce qu’un Module complémentaire « Cyberpunk 2077 » peut offrir.

Où est le mode multijoueur?

«Cyberpunk 2077» en sera un mode multijoueur complet qui est similaire à Los Santons en GTA en ligne Night City dans un environnement en ligne. C’était déjà officiellement confirmé, mais cette partie apparaîtra plus tard.

On dirait que cette partie pourrait alors apparaître seule. Il se peut donc que vous puissiez acheter la partie multijoueur individuellement. Cependant, le modèle économique n’est toujours pas clair, il est censé être un projet indépendant qui bénéficie des microtransactions.

Quand viendra la partie multijoueur? Le multijoueur n’apparaîtra que lorsque « Cyberpunk 2077, les DLC gratuits et les modules complémentaires seront terminés ». Alors CD Projekt aimerait « inviter » à la partie multijoueur. Ce dernier pourrait également signifier que l’entrée sera initialement gratuite. Ils gagnent ensuite de l’argent avec les microtransactions, qui ont également déjà été confirmées pour le multijoueur.

Selon le PDG Adam Kicinski, les microtransactions sont censées rendre les gens heureux:

« C’est un bon cadre pour vendre des choses, mais ce ne sera pas agressif. Cela n’ennuiera pas les joueurs, cela les rendra heureux – du moins c’est notre objectif.«

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le jeu sur notre Page de sujet. Vous pouvez lire notre critique ici:

