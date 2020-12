Cyberpunk 2077: Quand vous pouvez commencer à jouer ? À quelle heure ?

Le très attendu Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red sera lancé – officiellement – le jeudi 10 décembre, mettant fin à huit ans d’attente pour le jeu de rôle futuriste. Le moment exact où vous pourrez lancer Cyberpunk 2077 et commencer à jouer dépend de votre lieu de résidence ; les joueurs des Amériques peuvent techniquement commencer à jouer le jeu le 9 décembre.

Le développeur a récemment spécifié les temps de déblocage de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4, Stadia, Windows PC et Xbox One, ainsi que le moment où les joueurs qui ont pré-commandé le jeu peuvent commencer à le précharger. La bonne nouvelle est que les préchargements de Cyberpunk 2077 sur PC sont maintenant en ligne, depuis le lundi 7 décembre, sur le Epic Games Store, GOG.com et Steam.

Pour savoir quand Cyberpunk 2077 sera réellement jouable, vous pouvez vous référer à la carte des temps de sortie mondiale de CD Projekt Red ci-dessous. Elle indique que sur PC et dans les stades, Cyberpunk 2077 se déverrouille le 10 décembre à 12 heures GMT – soit le 9 décembre à 19 heures EST/4 heures PST pour les joueurs aux États-Unis. Dans la ville de Varsovie, où CD Projekt a son siège, le jeu se déverrouille le 10 décembre à 1 heure CST.

Pour les joueurs sur console, les versions PlayStation 4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 se déverrouillent le 10 décembre à 12 heures, heure locale. Les préchargements pour la version Xbox One ont été mis en ligne le 3 décembre à 17 heures (heure de Paris), et les préchargements pour la version PlayStation 4 seront mis en ligne « 2 jours avant la date de sortie sur PlayStation ». Les versions PS4 et Xbox One seront jouables sur PlayStation 5 et Xbox Series X, respectivement, grâce à la rétrocompatibilité.

The wait is almost over!

If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.

For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020