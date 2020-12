« Cyberpunk 2077 » publie un nouveau patch, les problèmes de console persistent

Il semble incroyable qu’après sept ans d’attente, « Cyberpunk 2077« Est déjà en vente, et malgré le fait que les utilisateurs de PC ils ne cessent de louer les efforts énormes de CD Projekt Red En créant un monde ouvert aussi ambitieux, l’expérience des utilisateurs de console a été un cauchemar.

Les développeurs ont été contraints de lancer Hotfix 1.04, un correctif dont l’intention est de réparer certains bugs dans les missions de jeu, le gameplay, les bugs visuels, la stabilité et certains bugs très spécifiques survenus chez les utilisateurs de console liés aux réalisations déverrouillées. Bien que nombre de ces bogues mineurs aient été corrigés, les problèmes plus importants persistent.

Fait intéressant, ces problèmes n’ont pas été reflétés dans les critiques de sites importants, de joueurs ou de streamers professionnels, car les codes d’accès prioritaires qui ont été accordés étaient pour la version PC du jeu, qui est censé fonctionner comme prévu du jeu en premier lieu.

Les pannes constantes des consoles ont soulevé l’indignation de ses utilisateurs, qui ont souligné que même des pratiques de travail même douteuses envers l’équipe de développeurs pourraient empêcher ces échecs. Au cours de l’année, avant sa mise sur le marché le 10 décembre, son lancement a été repoussé trois fois.

Puisque les gérants de CD Projekt Red a affirmé que l’entreprise avait une politique contre le « crunching » (une pratique dans l’industrie dans laquelle la charge est augmentée en heures de travail et les jours de repos réduits chez les développeurs), les travailleurs de l’équipe de programmation affirment que ces derniers mois des emplois étaient pénibles.

Des rapports comme celui de PushSquare Ils s’assurent que le temps estimé entre chaque verrouillage sur les consoles est d’environ toutes les heures et demie du jeu, avant que la console ne soit redémarrée ou incluse, elle perd les données de jeu précédemment sauvegardées.

De plus, une nouvelle polémique surgirait quelques jours seulement avant le lancement du jeu, lorsqu’il a été signalé que certaines séquences légères pouvaient provoquer des épisodes soudains d’épilepsie. Quoi qu’il en soit, le jeu aurait eu plus de 8 millions d’achats en prévente, étant le lancement le plus réussi de PC dans une partie solo.