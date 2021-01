Cyberpunk 2077: publication du patch 1.1 de janvier annoncée, feuille de route pour le DLC présentée

CD Projekt a maintenant publié une autre déclaration dans laquelle il prend en charge les problèmes Cyberpunk 2077 excuse officiellement à nouveau. En même temps, ils ont le Feuille de route pour 2021 qui révèle quelles mises à jour sont prévues pour quel Zeptunkt cette année.

Marcin Iwinski, l’un des fondateurs du studio polonais, révèle également une date plus précise pour le prochain mise à jour de débogageque sur le nom Patch 1.1 entend.

Date de sortie de la prochaine mise à jour Cyberpunk 2077

CD Projekt fait actuellement tout ce qui est en son pouvoir Bugs, problèmes et erreurs de jeu dans « Cyberpunk 2077 » et a réaffirmé ce plan dans la nouvelle vidéo dans laquelle le studio polonais promet d’augmenter considérablement la qualité du jeu – en particulier pour le consoles de gène de charge infestées.

Quand le prochain patch arrive-t-il? le Mise à jour de janvier 1.1 devrait dans le dix prochains jours à publier, donc au plus tard le 24 janvier 2021 est apparu. Dans les semaines suivantes La mise à jour 1.2 suivra, qui devrait être encore plus étendue que son prédécesseur.

DLC gratuits toujours prévus

Ce n’est qu’après la publication des deux correctifs de réparation 1.1 et 1.2 que CD Projekt commencera à travailler sur le DLC gratuit à publier pour le jeu. dans le Feuille de route pour 2021 les extensions apparaissent à côté de certains mises à jour et améliorations supplémentaires toujours dedans premier semestre sur, mais ils ne sont pas actuellement une priorité.

Mise à jour de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077: De plus, Marcin Iwinski a enfin des nouvelles de la Mise à niveau pour les consoles PS5 et Xbox Series X / S de nouvelle génération. La mise à jour correspondante et la mise à jour correspondante devraient apparaître dans la seconde moitié de l’année Rétrocompatibilité assurer pour le jeu. Plus d’informations à ce sujet suivront.

Après les trois correctifs 1.04, 1.05 et 1.06, les deux principaux correctifs 1.1 et 1.2 suivent. Ce n’est qu’alors que le DLC Cyberpunk 2077 sera publié. © Projet CD

Sur le multijoueur prévu nous devrons attendre encore un certain temps. Si il mode disponible séparément sera disponible en 2022, est en tout cas discutable.

CD Projekt s’excuse – encore une fois

Sinon, la vidéo publiée représente un excuses éclairantes Dar, dans l’Iwinski une fois de plus sur le de nombreux problèmes cela rend le jeu partiellement injouable, en particulier sur Playstation 4 et Xbox One.

Dans la déclaration, le co-fondateur du studio de développement explique comment la sortie catastrophique s’est produite et comment l’équipe veut maintenant y faire face. Ici, Iwinski a avoué, entre autres, que le L’effort impliqué dans la création de la version console a été sous-estimé et j’ai pensé que les erreurs qui se produisaient encore avec le Patch du jour 1 pour pouvoir enfin le réparer.

La revue du jeu par les montre que cela ne correspondait pas à la réalité Protection des consommateurs polonais. Avec les mesures prises pour freiner les erreurs de jeu dans «Cyberpunk 2077», CD Projekt pourrait désormais éviter une sanction plus sévère de la part des autorités.