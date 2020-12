Cyberpunk 2077: préchargement, tailles de fichier

L’un des jeux les plus attendus de tous les temps sortira enfin ce mois-ci. Les joueurs du monde entier sont sans aucun doute excités au maximum, sachant qu’il ne reste pas longtemps avant de pouvoir jouer à Cyberpunk 2077. Cependant, les joueurs se demanderont probablement s’il y aura une option pour télécharger le jeu avant sa sortie et quelle sera sa taille?

Cyberpunk 2077 Précharge

Le préchargement du jeu sera disponible pour Cyberpunk 2077; on a deviné qu’après le Date d’embargo, qui est sur 8 décembre, est levé. Le jeu sera disponible et pourra être pré-téléchargé à la même date.

Pour les utilisateurs de PlayStation 4/5, nous savons avec certitude que la date de préchargement est le 8 décembre, nous ne pouvons donc que supposer que Xbox One, Xbox Series S / X suivra.

De plus, d’après notre article sur Cyberpunk 2077 Release Time, il semble que les joueurs Xbox soient capables de jouer au jeu lorsqu’il sort simultanément à travers le monde. Pourtant, les joueurs PlayStation doivent attendre jusqu’à minuit, heure locale.

Pour les joueurs PC de Cyberpunk, une précharge n’a pas été confirmée, mais c’est vraiment une norme PC, donc pour PC, vous pourrez peut-être démarrer la précharge quelques jours plus tôt que les consoles, bien que nous ne soyons pas sûrs. Cependant, tout comme la Xbox, les joueurs PC pourront démarrer le jeu lorsque le jeu sortira dans votre fuseau horaire.

Taille du fichier Cyberpunk 2077

La taille du fichier pour Cyberpunk 2077 variera en fonction de la plate-forme sur laquelle vous avez acheté le jeu.

Si vous avez acheté le jeu sur PlayStation 4, nous savons que la taille du fichier sera 71,73 Go, plus un supplément Patch du jour 1 est requis. Si PlayStation 5, nous nous attendons à ce qu’elle soit plus grande.

Nous pouvons supposer que la version Xbox suit à peu près la même taille de fichier, car la page PC Cyberpunk Steam mentionne que 70 Go d’espace disponible sont nécessaires.

Étant donné que Cyberpunk 2077 n’a pas d’améliorations de nouvelle génération le jour 1, nous pouvons estimer que la taille des fichiers sera comparable à celle de la PS4 et de la Xbox One.