Cyberpunk 2077: Pourquoi y a-t-il autant de godes dans le jeu?

Dans le cadre dystopique de Cyberpunk 2077 non seulement les entreprises ont complètement pris le contrôle du monde. Il y en a aussi un indication récurrente pour cela, ce qui soulève la question de savoir si les développeurs pourraient ne pas en savoir un peu plus sur le La crédibilité du décor a jailli sont.

Nous parlons – de quoi d’autre – de godes disponibles dans le commerce.

« Cyberpunk 2077 » n’a apparemment aucun problème avec l’érotisme et sa représentation, tout semble sexualisé et divers aspects même fétichisés. Mais qu’en est-il des godes intégrés inflationnistes?

Quelle question absurde vous pourriez penser. Mais en fin de compte, cela semble plus que justifié si l’on regarde la situation. Parce que dans le nouveau jeu de rôle de CD Projekt RED, nous trouvons ces jouets érotiques presque partout devant.

Et par partout, nous entendons partout. Ils sont dispersés dans Salles de bain (à côté de la salle de bain ou sur le lavabo) et dans Des chambres (pas spectaculaire sur la table de chevet). Un Sir John Phollustiff peuvent être trouvés ici et là dans certaines chambres, même si arme pleine peut être utilisé. Jusqu’ici, tellement amusant de battre quelqu’un avec un gode.

Mais la fête du gode continue. Parce que la question se pose, qu’est-ce que ces jouets érotiques ont dans un parvis? station d’essence pourrie chercher. Pourquoi les blagues comme ça Space Rider 3000 au milieu d’un Bar au sol? Que contiennent les images du sexe masculin Salles de réunions d’un groupe?

Sans parler des machines de divertissement de type Faust, et donc aussi peu orthodoxes. Il y aura un All Stars Belladonna’s Fick Faust pas rarement drapé comme une exposition. Mais bon, tout le monde est à eux.

Que ces jouets érotiques sont presque chaque ménage exister ne devrait surprendre personne au début, et si nous sommes honnêtes, c’est rien de spécial. De même le fait que Le sexe n’est plus un sujet tabou.

Alors quel est le problème avec les godes?

CD Projekt peut rendre les choses trop faciles à certains endroits en utilisant des objets comme objets d’interaction dans placer un nombre excessif. Bien entendu, chaque appareil utilisable coûte des ressources en développement.

En raison du placement apparemment plat Ville de nuit ici pas juste comme dépeint trop décadentqui prend initialement en charge le cadre donné via la narration environnementale. Vous pourriez même l’appeler un interpréter enfantinementparce que vous ne pouvez pas vraiment prendre le comment et le chemin au sérieux.

Tout est clair: Pour sûr. Mais cela montre à son tour à la fin que le jeu ne se prend pas au sérieux et que ce n’est souvent pas aussi mauvais que nous, merci DOOM Eternal connaissance. Parce que soyons honnêtes: à quelle fréquence arrive-t-il dans le monde réel que quelqu’un se fasse tabasser avec un gode? J’ose dire, rarement.

Donc, au final, cela reste un jeu vidéo qui ne dérange pas d’en être un. On le sait grâce aux jeux « Metal Gear » de Hideo Kojima, dans lesquels l’un des personnages principaux explique simplement les commandes, assez souvent et sans sourciller, comme si c’était la chose la plus normale au monde.

dans le meilleur cas les joueurs aussi sourire à ce sujet, mais en pire cas ça prend le tout Mettre un peu de crédibilitécomme il apparaît enfoncé. Quoi qu’il en soit, très peu de joueurs devraient être dérangés par cela. Dans tous les cas, les développeurs ont réussi à faire parler les gens avec cette idée. Cela seul aurait pu être un objectif des développeurs? Une question ouverte, mais qu’en pensez-vous?

