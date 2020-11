"Cyberpunk 2077" pour PS4 est déjà en circulation – 20 minutes de fuite

C’était en fait prévisible: quelques semaines avant la sortie prévue de « Cyberpunk 2077 », quelques chanceux ont déjà mis la main sur l’épopée du jeu de rôle – et en ont mis les 20 premières minutes sur le net.

Ne vous inquiétez pas, nous ne gâchons rien ici. D’autres le font déjà en ligne: un utilisateur a vu l’emballage de vente officiel dans un grand magasin Amazon et en a pris une photo. On sait désormais que « Cyberpunk 2077 » sortira sur PlayStation 4 sur deux Blu-ray.

Quand les stoners jouent

De plus, quelqu’un a joué et diffusé les 20 premières minutes de la version PS4 et a mis la vidéo en ligne. Mais le matériel est assez peu spectaculaire: non seulement nous savons déjà beaucoup de ce qui est montré. De plus, les deux experts qui rigolent devant l’écran sont apparemment proches de la pointe de leurs cheveux. Moyens: Nous voyons beaucoup de conduite au hasard, y compris des éclats de rire hystériques dans des scènes vraiment complètement inconfortables.

Bien sûr, nous ne lierons pas la vidéo à ce stade. Si vous voulez quand même gâcher (un peu) la surprise, il y a plein d’endroits où aller. Mais honnêtement, ça n’en vaut pas la peine.

Pas pour longtemps

La plupart pourront certainement tenir les deux derniers jours avant la sortie finale. Après plusieurs reports, « Cyberpunk 2077 » sortira le 10 décembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Stadia et PC.