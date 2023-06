Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – une nouvelle bande-annonce confirme la date de sortie

Le Summer Game Fest 2023 bat son plein. Il y a quelques heures, au cours de cela, Vitrine des jeux Xbox au lieu de cela, la bonne nouvelle pour les fans de Cyberpunk 2077 prêt.

Selon les développeurs, avec Liberté fantôme pourtant le seul pour l’instant extension la plus étendue depuis CD Project RED entrer dans le Keanu Reeves quand Johnny Silverhand revient. De plus, aussi Idris Elba, légende de Marvel en tant qu’agent de la FIA Solomon Reed.

Quand est-ce que Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty arrive ?

Après des mois de spéculation, le DLC en a enfin un date de sortie recevoir. Au 26 septembre 2023 – donc presque 3 ans après la sortie du jeu principal – c’est de retour à Night City. La précommande a également commencé hier.

Cependant, il y a un hic : « Phantom Liberty » apparaît exclusivement pour la nouvelle génération de consoles et PC. Il n’y a pas de version pour PS4 et Xbox One. Les responsables ont publié les informations correspondantes dans un tweet Configuration requise.

C’est de cela qu’il s’agit

Cela aussi a finalement été officiellement révélé. C’est ainsi que le monde ouvert devient par un un autre quartier appelé Dogtown agrandiqui est sous le contrôle d’un certain Kurt Hansen des stands. Nous allons donc à partir du Rosalind Myers, présidente de la NUSA recrutés et finissent dans un tourbillon d’intrigues politiques et de luttes de pouvoir.

Encore une fois, nous glissons dans le rôle de v. Nous sommes soutenus et accompagnés par le déjà mentionné Solomon Reed et bien sûr Johnny Silverhand.

La prolongation attend toujours nouvelles armes, équipements et véhicules sur. Et aussi sur graphismes et gameplay aurait dû être revissé correctement. De plus nouvel arbre de talents être disponible – mais probablement seulement au cours de l’action.

Même si « Phantom Liberty » meurt seule extension devrait rester car « Cyberpunk 2077 » en est déjà un Suite nommée Orion en cours. On n’en sait pas plus pour le moment, mais le prochain DLC devrait parfois fournir suffisamment d’emplois.