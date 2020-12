Cyberpunk 2077 peut provoquer l’épilepsie chez ceux qui en souffrent: aujourd’hui, l’avertissement arrive enfin dans le jeu

Le thème de l’accessibilité dans les jeux vidéo est encore trop peu répandu chez les professionnels, mais force est de constater qu’une nouvelle sensibilité est nécessaire. L’entrée provient de l’article de Liana Ruppert, journaliste à Informateur de jeu, qu’en passant en revue les Cyberpunk 2077 par CD Projekt RED (les mêmes développeurs que The Witcher), a été repris par Saisies (dont il souffre depuis un certain temps). Le jeu, inspiré de l’imagerie du jeu de rôle du même nom de 1988, utilise souvent des effets d’éclairage au néon, qui peuvent être dangereux pour les personnes souffrant d’épilepsie. Ce risque est présent dans de nombreux titres, certains plus ou moins, c’est pourquoi il y a généralement un écran d’avertissement à chaque démarrage pour avertir les utilisateurs à risque d’épilepsie. En ce sens, Ubisoft est l’une des éditeurs de logiciels les plus attentifs. Le problème est que dans le cas de la version PC de Cyberpunk 2077 (celle envoyée à la presse pour révision), il n’y a pas d’avis de protection. Au moins jusqu’à aujourd’hui, après que la question diffusée par Ruppert, à travers des articles et des publications sur les réseaux sociaux, ait obtenu une grande visibilité.

Malheureusement, cette question a également donné lieu à certaines franges d’utilisateurs, intransigeants face à ceux qui mettent en avant les aspects négatifs de Cyberpunk 2077, à s’en prendre au journaliste. Ruppert était soumis à insultes et menaces. Elle a même reçu des vidéos contenant des effets capables de déclencher des crises d’épilepsie. Il est important de faire cette digression pour souligner à quel point le thème de l’accessibilité et de l’inclusivité est encore peu ressenti par une partie du public des joueurs.

Mais revenons à l’avis de Cyberpunk 2077: suite aux réflexions du journaliste, autre journal faisant autorité dans le secteur, Kotaku, a noté que sur le Document CLUF du jeu, c’est-à-dire le contrat de licence utilisateur final, il est fait mention d’un avertissement sur l’épilepsie, le problème est qu’il n’apparaît pas régulièrement. Après des heures de silence, l’équipe de développement polonaise CD Projekt RED a diffusé sur Twitter la communication qu’elle travaillait sur un avis permanent à placer aux côtés du CLUF. pendant ce temps Kotaku a tenté de contacter Sony et Microsoft pour savoir si le problème affecte également les versions console du jeu, mais aucune réponse immédiate n’a été fournie. Cependant, aujourd’hui, l’équipe de développement a confirmé l’inclusion de un écran d’avertissement au démarrage du jeu.

Les conseils de Ruppert pour ceux qui souffrent d’épilepsie et veulent jouer à Cyberpunk 2077

«Pendant mon temps avec Cyberpunk 2077, j’ai souffert d’une crise majeure et j’ai senti qu’à plusieurs moments j’étais proche d’en avoir une autre. J’ai continué. [a giocare] parce que j’ai pris une décision, et je sens que cette décision m’a aidé à mettre en place un petit guide pour les joueurs qui veulent participer à ce jeu, sans craindre de le perdre. » né suite à son expérience avec la critique de Cyberpunk 2077. Le jeu comporte en fait certains éléments, tels que Braindancers, un composant répandu dans le jeu qui vous permet d’interagir avec les souvenirs de votre alter-ego. Dans ces situations, la vue est très accentuée par les jeux de lumière. C’est à cette occasion que Ruppert a été frappé par une grave crise. Même lorsque Johnny Silverhand apparaît, un personnage joué par Keanu Reeves, l’écran de jeu est modifié par des effets visuels bleus, comme pour simuler des problèmes.

Bref, il existe toute une série de stimulations visuelles qui peuvent provoquer des crises d’épilepsie chez ceux qui en souffrent. En général, ce que recommande Ruppert, consiste à régler la veilleuse sur votre moniteur, pour atténuer les blancs et moins stresser les yeux. Ensuite, détournez le regard de l’écran pendant certaines scènes ou demandez l’aide de quelqu’un pour les reproduire. En général, pour ceux qui passent beaucoup de temps avec les jeux vidéo, il est conseillé de jouer dans des pièces bien éclairées, d’éviter de jouer en cas de fatigue ou de sommeil, d’utiliser des écrans plus petits et de faire des pauses après chaque heure de jeu. Cyberpunk 2077 est aujourd’hui disponible pour PS4, PS5, Xbox One et Series X | S, PC et Google Stadia.