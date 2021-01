Cyberpunk 2077 permet désormais aux joueurs de voler comme Superman grâce aux efforts de modification

Pharmaouest Rehausseur De Prise à Extraction Facile

Permet de brancher sans se baisser et de débrancher sans effort. L'extraction est facilitée grâce à son bouton poussoir. Redonne de l'autonomie : convient aux séniors et aux personnes à mobilité réduite. Economique : S'adapte sur toutes les prises de courant. Simple et pratique à installer. Entretien.