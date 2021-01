Cyberpunk 2077 perd un grand nombre de ses joueurs sur Steam après un lancement controversé, mais se vend toujours bien

Cyberpunk 2077Les chiffres de Steam sont en baisse… de manière significative. Comparé au lancement de The Witcher 3 de CDPR, CP2077 perd des joueurs à un rythme beaucoup plus rapide.

Pour tous ceux qui suivent le jeu depuis son lancement, ce n’est pas une énorme surprise. Cyberpunk 2077 a été lancé dans un état assez cassé, criblé de bugs et ne parvenant pas à tenir ses nobles promesses.

Le jeu sur PC a bien mieux fonctionné que ses homologues sur console et, au lancement, CP2077 a fait ses débuts sur Steam avec 1 million de joueurs simultanés, le plus grand jamais lancé pour un lancement solo.

Le CDPR aurait été assez content de ces chiffres. Tout le battage médiatique entourant le jeu était un chef-d’œuvre de marketing, même si cela signifiait que beaucoup avaient d’énormes attentes pour le titre qui était presque une décennie de développement.

Cependant, un coup d’œil aux chiffres de Steam ce week-end a vu le jeu tomber à 250000 joueurs simultanés, soit une baisse de près des trois quarts de sa base de joueurs d’origine.

Bien sûr, de nombreux jeux solo suivent le même schéma. Une fois que vous avez joué à l’histoire principale, il n’y a pas beaucoup de raisons de revenir en arrière et de terminer l’histoire à nouveau, bien que pour un jeu de la taille de Cyberpunk …

Il y a une raison pour laquelle CDPR lance le DLC au début de 2021. Au-delà de l’histoire, il n’y a pas grand chose à faire dans Cyberpunk au-delà d’une série de quêtes secondaires intéressantes et de divers concerts disséminés sur la carte.

Mais ce n’est pas différent de The Witcher 3, dites-vous. C’est plutôt parfait. The Witcher n’avait pas non plus beaucoup d’activités en dehors de la narration, bien que vous puissiez passer 100 bonnes heures à jouer à Gwent seul. Collectionner les ensembles d’armures était également très enrichissant.

Le problème est que Cyberpunk n’a pas tenu ses promesses. Son marketing promettait un monde ouvert dynamique et prospère. Un jeu unique en son genre. Il ne fait aucun doute que Night City est l’un des plus beaux paysages du monde ouvert jamais publié, mais à bien des égards, c’est aussi le plus vide.

Je suis actuellement assis à environ 60 heures de jeu. J’ai terminé l’histoire principale et j’ai obtenu une fin qui me plaisait, et j’ai terminé la plupart (sinon la totalité) des quêtes secondaires.

Y a-t-il une incitation à revenir en arrière et à jouer à nouveau? Oui, mais pas encore. Il peut y avoir différentes options d’histoire et quelques autres fins, mais l’essentiel du gameplay sera le même.

Cela ne veut pas dire que c’est la dernière fois que je jouerai à Cyberpunk. Si la carte de progression de The Witcher 3 est quelque chose à faire, Cyberpunk sera un jeu complètement différent dans un an.

En termes de ventes de Steam, le jeu est toujours en tête du classement des plus achetés, bien après le lancement. Malgré la presse négative autour du jeu, il est évident que les gens veulent toujours le découvrir par eux-mêmes.