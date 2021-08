Cyberpunk 2077 Patch 1.3 ajoute un DLC gratuit, une très longue liste de mises à jour et de correctifs

Bausch & Lomb Therm Hot 3 Patchs Chauffants + 1 Gratuit Cou / Dos / Epaule / Poignet

Les Patchs Chauffants de Therm Hot sont des patchs qui soulagent les douleurs musculaires grâce à l'effet de la chaleur produite par le sel, le charbon actif et la poudre de fer. Ces composants s'activent au contact de l'air en libérant des agents thermoactifs et chauffent la zone douloureuse pendant 8h. Ces patchs chauffants sont à usage unique et peuvent agir sur différentes zones : muscles douloureux crampes torticolis mal de dos, épaules, poignets La température maximale se fait sentir au bout de 30 minutes après la pose permettant d'apaiser les douleurs rapidement et sur une longue durée. Les muscles se détendent pour retrouver une mobilité confortable.