Cyberpunk 2077 Patch 1.23 maintenant disponible sur PS5, PS4, promet encore plus de corrections de crash avant le retour du PS Store

Une nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077 a été détaillée, promettant encore plus de corrections de bugs et de plantages. Le patch 1.23 est disponible en téléchargement dès maintenant sur PlayStation 5 (via la rétrocompatibilité) et PlayStation 4.

Il convient de noter que cette mise à jour est apparue à un moment plutôt intéressant, car le jeu est sur le point d’être réintégré sur le PlayStation Store. Après avoir été retiré il y a plus de six mois – Sony citant des problèmes de qualité comme raison de son licenciement – ​​il reviendra enfin dans la vitrine numérique le 21 juin.

Dans tous les cas, la version 1.23 tentera encore une fois d’améliorer le titre sur le plan technique. Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.23 de Cyberpunk 2077

Quêtes et monde ouvert

bizarrerie de l’espace

Correction d’un problème où l’objectif « Ouvrir le paquet » pouvait changer d’emplacement.

Concert : Questions de famille

Correction d’un problème où la voiture de Juliette pouvait disparaître à vue après avoir terminé la quête.

Correction d’un problème de streaming dans la maison de Juliette.

Correction d’un problème où il n’était pas possible d’entrer dans la maison de Juliette si le joueur ne remplissait aucune des conditions d’attribut.

Le casse

Correction d’un problème où Jackie pouvait traverser le verre.

Correction d’un problème empêchant certains gardes d’attaquer le joueur.

Correction d’un problème où l’objectif « Rechercher l’officier d’Arasaka » pouvait rester actif après l’avoir atteint.

Correction d’un problème où le robot n’apparaissait pas dans le hall.

Correction d’un problème où certains gardes d’Arasaka pouvaient passer à travers la porte.

Correction d’un problème où certains gardes pouvaient apparaître à la vue du joueur.

Correction d’un problème où le corps de l’officier d’Arasaka pouvait être inaccessible, rendant le joueur incapable de piller l’éclat et bloquant la progression.

Le Nomade

Suppression des invites de bouton inutiles.

La chasse

Le segment d’actualités dans le fragment de River lira désormais correctement l’audio.

La bête en moi

Correction d’un problème où la progression pouvait être bloquée si le joueur quittait Claire trop tôt après la course de Saint-Domingue.

Reine de l’autoroute

Correction d’un problème où le basilic pouvait couper à travers certains arbres.

En bas dans la rue

Correction d’un problème où il n’y avait pas d’options de dialogue liées à la quête lorsque vous parliez à Wakako.

En avant vers la mort

La fumée et la poussière ne clignoteront plus lors de la conduite du Basilic.

Concert : Au revoir, ville de nuit

Correction d’un problème où la progression pouvait être bloquée après avoir sauvé Bruce si le joueur appelait Delamain.

Chemin de la gloire

Correction d’un problème où V pouvait rester coincé dans l’AV s’il se tenait au point d’atterrissage avant son arrivée.

Concert : pas de fixateurs

Correction d’un problème où il n’était pas possible d’ouvrir la porte du garage de Dakota à la fin de la quête.

Correction d’un problème où Iris pouvait se téléporter au lieu de marcher.

Gig : Se réchauffer…

Correction d’un problème où la voiture du réparateur pouvait traverser l’intersection tout droit au lieu de tourner à droite.

Correction d’un problème où l’invite d’utilisation du liquide de refroidissement sur 8ug8ear pouvait toujours être sélectionnée lors de son débranchement, ce qui pouvait interrompre l’animation.

Correction d’un problème où il n’était pas possible de récupérer 8ug8ear.

Correction d’un problème où les PNJ pouvaient apparaître sous terre, bloquant la progression.

Concert : De nombreuses façons de dépecer un chat

Correction d’un problème où les notifications de Regina concernant ce concert pouvaient apparaître pendant The Heist.

Correction d’un problème où il était possible de se connecter à l’ordinateur après avoir échoué à la quête en détruisant la camionnette, ce qui bloquait le joueur.

Correction d’un problème où la progression pouvait rester bloquée sur l’objectif « Aller aux installations de Revere Courier Servies ».

Observation Cyberpsycho : Là où les corps touchent le sol

Correction d’un problème où, après avoir collecté les informations, le prochain objectif à envoyer à Regina n’apparaissait pas.

Observation Cyberpsycho: Dans l’oreille d’un sourd

Correction d’un problème où, après avoir collecté les informations, le prochain objectif à envoyer à Regina n’apparaissait pas.

J’ai combattu la loi

Correction d’un problème où River n’était pas présent au point de rendez-vous avant d’entrer dans la course de la reine rouge.

Gameplay

Correction d’un problème où, après avoir tué un PNJ et volé sa voiture, son corps pouvait rester coincé dans la voiture.

Adam Smasher ne subira plus de dégâts pendant les animations entre ses phases d’attaque.

Correction d’un problème où la chute du corps d’un PNJ causait trop de destruction.

Le cyberware Cataresist devrait maintenant fonctionner correctement.

Visuel

Correction de l’apparence spectrale de Johnny dans diverses quêtes.

Correction de divers problèmes liés à l’écrêtage des vêtements des PNJ.

Correction de l’apparence des rochers dans les Badlands.

Le pick up

Correction d’un problème où l’un des Maelstromers posait en T.

Stabilité et performances

Nombreuses corrections de crash dans les animations, l’interface utilisateur, la scène, la physique et les systèmes de jeu.

Optimisations de la mémoire et améliorations de la gestion de la mémoire dans divers systèmes (réduction du nombre de plantages).

Diverses optimisations du processeur de la console.

Amélioration de la mémoire et des E/S conduisant à moins d’instances de PNJ avec des apparences identiques apparaissant dans la même zone, et à un streaming amélioré.

Jouez-vous toujours à Cyberpunk 2077 ? Ou peut-être attendez-vous la version PS5 ? Profitez de Night City dans la section commentaires ci-dessous.