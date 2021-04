Cyberpunk 2077 Patch 1.22 maintenant disponible, promet encore plus de correctifs et d’augmentation des performances sur PS5, PS4

CD Projekt Red a déployé un autre « hotfix » pour Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 (et PlayStation 5 via rétrocompatibilité). La mise à jour comprend encore plus de corrections de bogues et d’améliorations des performances. C’est un téléchargement de 15 Go.

De manière générale, le jeu est dans un meilleur état depuis le patch 1.21, ce qui semblait atténuer les problèmes de plantage et rendre le monde ouvert un peu plus fluide. C’est encore loin d’être parfait, mais on espère que ces améliorations supplémentaires s’additionnent.

Dans tous les cas, vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Notes de mise à jour de Cyberpunk 2077 Update 1.22

Quêtes et monde ouvert

Le dataterm Metro: Memorial Park devrait désormais être correctement pris en compte dans Frequent Flyer réussite.

Correction de problèmes dans l’apparence de Johnny après l’achat de la voiture Nomad de Lana.

Correction d’un problème dans Concert: Jusqu’à ce que la mort nous sépare où il n’était pas possible d’utiliser l’ascenseur.

Correction d’un problème dans Épistrophie où le joueur pourrait se retrouver piégé dans le garage s’il ne suivait pas le drone et se précipitait dans la salle de contrôle à la place.

Ajout d’une mise à niveau pour le problème que nous avons résolu dans la version 1.21, où Takemura pouvait rester coincé dans les quais de Japantown dans Dans la rue – pour les joueurs qui l’ont déjà expérimenté avant la mise à jour 1.21 et ont continué à jouer jusqu’à la 1.22, Takemura se téléportera désormais dans le salon de Wakako.

Correction d’un problème empêchant le joueur d’ouvrir le téléphone dans l’appartement au début de La nouvelle aube s’estompe.

Correction d’un problème où le joueur pouvait devenir incapable d’utiliser des armes et des consommables après avoir interagi avec un panneau de maintenance dans Riders on the Storm.

Visuel

Correction de divers problèmes liés à l’écrêtage des vêtements des PNJ.

UI

Correction d’un problème où les sous-titres n’étaient pas correctement alignés dans la version en langue arabe.

Stabilité et performances

Diverses améliorations de la gestion de la mémoire (réduction du nombre de plantages) et autres optimisations.

Amélioration des performances GPU du skinning et du rendu des tissus.

Spécifique à la console

Améliorations de la gestion de la mémoire sur PlayStation 5.

Étant donné que Cyberpunk 2077 est désormais absent du PlayStation Store depuis près de cinq mois, nous devons nous demander si Sony surveille de près toutes ces mises à jour. Espérons que nous trop loin du jeu étant rétabli dans un état beaucoup plus stable.