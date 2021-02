Cyberpunk 2077 patch 1.2 reporté en raison d’une cyberattaque sur CD Projekt

Cyberpunk 2077 obtient maintenant les effets de Cyberattaque contre CD Projekt sentir. Car comme les développeurs l’ont maintenant annoncé, la version sera la plus importante à ce jour Correctifs 1.2 pour cette raison même, retardez maintenant.

Cyberpunk 2077 mise à jour 1.2 reportée en raison d’une attaque de pirate informatique

Les développeurs ont annoncé sur Twitter qu’ils ne seraient plus en mesure de fournir le patch 1.2 pour «Cyberpunk 2077» en février, comme ils l’avaient initialement prévu, mais qu’ils auraient besoin de temps de développement supplémentaire. C’est pour ça Cyber ​​attaque Principalement responsable de la dégradation de l’infrastructure informatique de l’entreprise.

Notre objectif pour le patch 1.2 va au-delà de n’importe laquelle de nos mises à jour précédentes. Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et correctifs de qualité globale, et nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que c’est ce que vous obtenez. Dans cet esprit, nous visons maintenant une sortie dans la seconde quinzaine de mars. 2/3 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2021

Qu’est ce qui c’est passé? Début février, CD Projekt a été victime d’une attaque de hacker au cours de laquelle les intrus ont supprimé de nombreuses données de l’entreprise et le code source de Cyberpunk 2077 , The Witcher 3 et Gwent pourrait voler. Une grande partie des données a ensuite été laissée cryptée et CD Projekt a été soumis à un chantage avec la publication des informations confidentielles. Puisque l’entreprise a refusé de céder à la menace, elle a suivi Vente aux enchères de certains codes sources sur le Darknet.

Qu’apporte réellement le patch 1.2?

La mise à jour est censée être la plus importante qui soit apparue jusqu’à présent pour «Cyberpunk 2077». En cela devrait nombreuses améliorations et corrections qui corrigent les bogues et problèmes restants. Le devrait s’appuyer sur ça Sortie du DLC gratuit et des mises à niveau de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X / S.

Quand le patch 1.2 sera-t-il publié? CD Projekt vise à être publié dans le deuxième quinzaine de mars à. Donc ça va prendre du temps au moins trois semaines jusqu’à ce que nous puissions compter sur la nouvelle mise à jour. Le dernier plus grand Patch 1.1 a été publié fin janvier, suivi de plusieurs Correctifs.