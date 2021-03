"Cyberpunk 2077": Patch 1.2, la réédition sur PSN se rapproche et plus

Il y a beaucoup de nouvelles sur Cyberpunk 2077. CD Projekt Red a récemment publié le patch 1.2, qui corrige de nombreux bugs dans le jeu. De plus, les développeurs sont convaincus que la réédition du jeu sur le PlayStation Store pourrait être imminente. Et enfin, CD Projekt Red est sur le point de subir une restructuration majeure, qui pourrait également avoir un impact sur le multijoueur de «Cyberpunk 2077».

Le gigantesque patch 1.2 pour PC et consoles pour « Cyberpunk 2077 » est disponible en téléchargement depuis hier. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez lire les très longues notes de patch sur le site officiel. Cependant, le correctif n’apporte guère de nouvelles fonctionnalités; l’accent est une fois de plus mis sur la correction de bogues et l’amélioration des performances.

Comme le révèle la feuille de route de la mise à jour, après le patch 1.2, il y a enfin des DLC gratuits pour «Cyberpunk 2077» sur la liste. Et avec un peu de chance, nous aurons même la mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X avant 2022.

La réédition de « Cyberpunk 2077 » dans le PS Store se rapproche

Pendant ce temps, CD Projekt Red est de bonne humeur que «Cyberpunk 2077» pourrait bientôt être à nouveau proposé sur le PlayStation Store. Sony a retiré le jeu de la boutique numérique peu de temps après sa sortie car il ne répondait pas aux exigences de qualité de la plate-forme. Les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PS Store pouvaient également prétendre à un remboursement pour le jeu.

Lors d’une conférence avec des investisseurs, Michał Nowakowski, vice-président senior du développement commercial chez CD Projekt Red, était optimiste quant au fait que Sony pourrait réintégrer le jeu dans le catalogue de jeux, rapporte Kotaku. «Nous avons publié beaucoup de correctifs, un très gros vient d’être mis en ligne hier et nous avons publié divers correctifs. Chacun nous rapproche un peu plus de la reprise dans le magasin PSN», a déclaré Nowakowski. « Bien sûr, la décision finale appartient toujours à Sony », a-t-il ajouté.

La restructuration doit permettre le développement parallèle des titres

Comme le rapporte Gamesradar, CD Projekt Red a également promis une restructuration des processus de développement. Il s’agit de mettre en place des équipes dites «transverses» pouvant travailler sur plusieurs titres à la fois. Dans le cas de CD Projekt Red, il existe deux grandes marques: « The Witcher » et « Cyberpunk ». Il reste à voir si le plan du développeur fonctionnera.

Dans le cadre de la restructuration du processus de développement, il semble également y avoir un nouveau plan pour le multijoueur de « Cyberpunk 2077 ». À l’origine, CD Projekt Red voulait se concentrer entièrement sur le multijoueur autonome du jeu. Maintenant, cependant, le patron du studio Adam Kiciński a annoncé qu’il ne voulait pas se concentrer principalement sur le mode multijoueur pour une franchise, rapporte Gamesradar. Au lieu de cela, tous les jeux CD Projekt Red devraient offrir un composant en ligne à un moment donné.

L’accent devrait bien sûr continuer à être sur «l’ADN du joueur unique», a promis Kiciński.