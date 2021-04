Cyberpunk 2077 Patch 1.2 fonctionne beaucoup mieux sur PS4 Pro, mais il y a des sacrifices

Le gros patch v1.2 de Cyberpunk 2077 a été présenté comme le plus gros par CD Projekt RED, et comme nous l’avons noté dans notre PlayStation 5, il a sans aucun doute amélioré l’expérience. Mais qu’en est-il des consoles PS4 Pro? Eh bien, une analyse complète a été téléchargée par Digital Foundry, et l’essentiel est que c’est beaucoup, beaucoup mieux – mais il y a des mises en garde.

La publication rapporte que, bien que le framerate ne soit certainement pas parfait sur la console suralimentée de dernière génération de Sony, il se rapproche maintenant beaucoup plus de ses 30 images par seconde ciblées – même dans les zones de stress, comme les marchés. Le hic, c’est que le développeur polonais a abandonné le streaming d’actifs pour y parvenir, ce qui signifie que de nombreux objets et matériaux n’apparaissent tout simplement pas si vous avancez rapidement.

Le compromis signifie que les détails du décor comme les chaises ou les panneaux publicitaires sont cachés, sauf si vous vous arrêtez et attendez qu’ils se chargent. Selon la vitesse à laquelle vous vous déplacez, le jeu peut ne pas les diffuser du tout. De toute façon, la version souffre de toute façon de pop-in sur toutes les consoles, donc ce n’est peut-être pas la fin du monde – et cela a considérablement amélioré les performances sur PS4 Pro.

Malheureusement, les choses restent plus ou moins les mêmes sur une PS4 standard, où le framerate est partout. Digital Foundry rapporte qu’il y a des améliorations mineures dans des domaines clés, comme la séquence de poursuite au début du jeu, qui gagne quelques images supplémentaires – mais dans l’ensemble, ce n’est pas suffisant. Nos plats à emporter de tout cela? Nous ne pouvons pas imaginer un retour sur le PS Store de si tôt.