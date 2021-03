Cyberpunk 2077 Patch 1.2 disponible au téléchargement maintenant sur PS4, et c’est un monstre

Mettre à jour: Le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 est disponible dès maintenant sur PS4. Suite à la publication d’une longue liste de notes de mise à jour, la mise à jour est maintenant prête à être lancée. Attention, cependant, sa taille dépasse un peu plus de 44 Go. Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace de stockage pour pouvoir le télécharger. Pour plus de détails sur ce que fait le patch, voir ci-dessous les notes de patch officielles.

Histoire originale: Nous n’avons pas besoin de vous dire que Cyberpunk 2077 a été lancé dans un certain état, mais oui, c’est un peu le cas. Le RPG de science-fiction tant attendu de CD Projekt RED a été déploré à son arrivée pour une vaste gamme de problèmes, de bugs et de performances médiocres – en particulier sur PlayStation 4. Depuis sa sortie en novembre, le développeur a travaillé dur pour améliorer l’expérience, avec le patch 1.2 promis pour être la première mise à jour majeure. Eh bien, il semble que cela vaudra la peine d’attendre.

Après un certain temps, il semble que le patch 1.2 soit presque arrivé. Le studio a publié les notes de patch pour la mise à jour imminente, qui « arrive bientôt » sur toutes les plateformes. Vous voudrez peut-être prendre du temps pour lire tous les changements, car la liste est vraiment énorme.

Nous ne pouvons pas tout parcourir ici, car il y a trop de choses à noter, mais il y a des dizaines et des dizaines d’améliorations et de corrections qui touchent fondamentalement tous les aspects du jeu. Les bugs liés au gameplay, au monde ouvert, à la présentation, aux cinématiques, à l’interface utilisateur, etc. sont traités dans ce patch. Il inclut également des améliorations de performances qui font une différence notable, en particulier sur les « consoles de dernière génération et les machines moins performantes ». De nombreux correctifs spécifiques à la PS4 sont également inclus dans la mise à jour, tels que l’impossibilité de supprimer des éléments du sac à dos, les problèmes de rendu du brouillard, les cadavres parasites, et bien plus encore.

Vous pouvez consulter la liste complète des correctifs du patch 1.2 via le lien. S’il apporte vraiment toutes ces améliorations sans rien ajouter en plus, Cyberpunk 2077 peut sembler être un jeu différent par la suite. Évidemment, nous devons attendre que la chose soit installée et que nous puissions voir par nous-mêmes, mais c’est bon signe.