Cyberpunk 2077 Patch 1.10 maintenant disponible sur PS5, PS4, inclut des correctifs de crash et des améliorations de stabilité

La mise à jour 1.10 de Cyberpunk 2077 « jette les bases des prochains correctifs » selon CD Projekt Red, et elle est actuellement disponible sur PS4 (et PS5 via la rétrocompatibilité). Il pèse 16,9 Go sur les systèmes Sony.

La mise à jour 1.10 cherche à corriger un tas de bogues et j’espère, enfin corrige les problèmes de plantage constants du jeu. Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Notes de mise à jour de Cyberpunk 2077 Update 1.10

La stabilité

Diverses améliorations de stabilité, notamment:

Améliorations de l’utilisation de la mémoire dans divers systèmes du jeu: personnages, interactions, navigation, vidéos du jeu (actualités, télévision, etc.), feuillage, effets laser, mini-carte, appareils, IA, trafic routier, système de dommages environnementaux, liés au GPU , et plus.

Diverses corrections de crash (liées, entre autres, au chargement des sauvegardes, à l’ouverture / fermeture du jeu et au point de non-retour).

Quêtes / Monde ouvert

Correction d’un problème où les appels de Delamain se terminaient immédiatement et semblaient ne pas pouvoir être pris en charge Épistrophie.

Correction d’un problème où les joueurs ne recevaient pas d’appels de Delamain à l’approche des véhicules concernés dans Épistrophie.

Correction d’un problème où l’objectif pouvait rester bloqué sur « Répondre à l’appel de M. Hands » dans M’ap Tann Pèlen.

Correction d’un problème où Judy pouvait se téléporter sous terre dans Chanson de la pyramide.

Correction d’un problème où il était impossible de parler à Zen Master dans Poème des atomes.

Correction d’un problème où Takemura n’appelait pas Dans la rue.

Correction d’un problème où Jackie pouvait disparaître dans Le pick up.

Correction d’un problème où il pouvait être impossible de sortir de la voiture La bête en moi: la grande course.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient cesser de recevoir des appels et des messages après s’être trop éloignés Un jour dans la vie surface.

Correction d’un problème où l’ouverture du package ne se mettait pas à jour Bizarrerie de l’espace.

Rétro-correction des sauvegardes affectées par un problème rare où parler à Judy dans Amour automatique serait impossible en raison d’un mur invisible. Le problème sous-jacent est sous enquête.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de collecter la récompense dans Concert: Liberté de la presse. La quête se terminera automatiquement pour ceux qui n’ont pas pu collecter la récompense auparavant, et la récompense sera fournie automatiquement.

Correction d’un problème où Delamain restait silencieux tout au long Épistrophie si le joueur a initialement refusé de l’aider.

UI

Correction d’un problème où l’invite de sortie de braindance pouvait être manquante.

Suppression d’un objet non valide du butin.

Visuel

Correction d’un problème où la trajectoire d’une grenade pouvait être affichée en mode photo.

Correction de la teinte des particules apparaissant en rose lorsqu’elles sont vues de près.

Correction des voitures apparaissant incorrectement dans Crime signalé: Bienvenue à Night City.

Réalisations

Correction d’un problème où terminer l’un des assauts en cours à Saint-Domingue ne contribuait parfois pas à la progression pour La jungle réalisation, empêchant son achèvement.

Divers

Résolution du problème lié au surdimensionnement des sauvegardes (lié au modificateur indiquant si l’élément est fabriqué) et réduction de la taille excessive des sauvegardes déjà existantes.

Correction d’un problème où l’entrée pouvait cesser de s’enregistrer lors de l’ouverture de la roue d’arme et de l’exécution d’une action.

Correction d’un problème où le bouton « Continuer » dans le menu principal pouvait charger une sauvegarde de fin de partie.

Spécifique à PlayStation

Optimisation des performances des foules sur PlayStation 4 Pro et PlayStation 5.

Diverses corrections de crash sur PlayStation 4.

Nous allons tester cette mise à jour ce week-end pour voir si elle fonctionne comme prévu, et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Mais d’ici là, déposez un rapport de bogue complet dans la section commentaires ci-dessous.