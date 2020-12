Cyberpunk 2077 Patch 1.05 est maintenant disponible sur PC, quelle différence ces mises à jour ont-elles réellement apportées?

Cyberpunk 2077La réception a été largement négative, la communauté étant frustrée par les bugs révolutionnaires et les mécanismes de jeu mal pensés. Malgré les critiques positives avant le lancement, il est clair que le joueur voit la situation très différemment.

Après une semaine de chaos concernant les remboursements offerts par CDPR aux joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur produit, l’équipe travaille (vraisemblablement) 24 heures sur 24 pour proposer des correctifs de performance.

Le patch 1.05 est le plus récent à avoir été diffusé, et il vient d’être mis en ligne sur PC après les mises à jour sur les deux PlayStation et Xbox. Qu’est-ce qui a changé dans la mise à jour et cela semble-t-il prometteur pour le succès de Cyberpunk jusqu’en 2021?

Le correctif 1.05 est maintenant disponible sur les systèmes Xbox et Playstation! La version PC suivra bientôt.

Voici la liste complète des modifications: https: //t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 19 décembre 2020

Ces mises à jour abordent plusieurs domaines de Cyberpunk à la fois, des problèmes de performances aux bogues pouvant survenir pendant les quêtes. Dans la version 1.05, quelques bugs ont été résolus, dont celui où Jackie disparaîtrait au cours de l’une des premières missions cruciales du jeu.

Le bug où Jackie envoie sa moto voler à travers un lampadaire ou sous des véhicules est également réglé dans la mission appelée The Pickup. Ces petits changements sont le genre de correction à laquelle vous vous attendiez peut-être avant la sortie du jeu, mais au moins, ils sont corrigés rapidement.

Là où cela compte vraiment – les performances – reçoit également quelques modifications et corrections dans ce correctif le plus récent. Dans les notes de mise à jour, il lit simplement «Plusieurs problèmes de stabilité résolus», ce qui est vague. Espérons que les joueurs commenceront à remarquer moins de plantages en général.

La console et le PC ont tous deux reçu des modifications et des ajustements spécifiques dans l’espoir d’augmenter les performances et la stabilité. Les consoles ont également apporté quelques modifications à la fidélité graphique du jeu, ce qui rend le jeu plus net sous tous ces effets de grain de film / écran.

Il y a déjà eu deux mises à jour depuis la sortie du jeu, il y a environ deux semaines. Le CDPR encouragera probablement son équipe à faire une pause festive – nous pouvons l’espérer – et à revenir avec plus de mises à jour en janvier et février.

Le CDPR a déjà annoncé son intention de publier de nombreuses mises à jour importantes au début de 2021. Ils ne veulent pas discuter d’autres contenus DLC et multijoueurs tant qu’ils ne sont pas satisfaits des performances de leur jeu.

La question est – faites-vous confiance à CDPR pour faire les choses correctement, ou sautez-vous maintenant alors que les remboursements sont toujours accessibles sur console et PC? Il ne fait aucun doute que ce lancement a été éraflé.