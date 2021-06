Cyberpunk 2077 officiellement de retour sur PlayStation Store – mais avec un avertissement

Mise à jour du 22 juin 2021: Cyberpunk 2077 est maintenant de retour en option d’achat dans le PlayStation Store.

Néanmoins, CD Projekt RED prévient dans l’annonce que certains joueurs peuvent encore avoir des problèmes de performances avec l’édition PS4, sur laquelle les développeurs travaillent toujours. À titre de recommandation, ils déclarent donc qu’ils devraient mieux jouer au jeu sur PS4 Pro ou PS5.

Il est également rappelé une fois de plus que dans le deuxième semestre 2021 la mise à niveau gratuite PS5 doit apparaître, qui doit être disponible gratuitement pour les propriétaires de la version PS4 de Cyberpunk 2077 et exploiter le matériel plus puissant de la nouvelle console.

Avec indication Optimisé pour PS4 Pro informe CD Projekt des problèmes de dernière génération existants.

Message original du 15 juin 2021: En attendant, le jeu peut étonnamment être revu dans le PS Store. Vous ne pouvez pas encore l’acheter, mais il est apparu dans le magasin comme un « nouveau jeu ». Vous pouvez déjà le mettre sur votre liste de souhaits maintenant.

Comme le confirme maintenant CD Projekt, le jeu reviendra en effet et que bientôt, sur 21 juin 2021:

« Concernant le présent rapport n° 66/2020 du 18 décembre 2020, le Directoire de CD PROJEKT SA, basé à Varsovie, publie la décision de Sony Interactive Entertainment de limiter la disponibilité de l’édition numérique de Cyberpunk 2077 en le PlayStation Store à compter de Pour être réintroduit le 21 juin 2021. «

Message original du 15 juin 2021: projet de CD on attend toujours ça Cyberpunk 2077 à nouveau dans le PlayStation Store est réglé. Après que Sony ait découvert au lancement du jeu qu’il s’agissait manifestement d’un catastrophe technique agi, ils ont laissé ça Retirez à nouveau le produit sans plus tarder. Il y a encore un retour à ce jour pas officiellement confirmé.

La raison en était état technique de la version PS4. Les critiques de la communauté étaient incroyablement élevées, c’est pourquoi le jeu s’est rapidement fermé Cyberbug 2077 a été rétrogradé. Il n’y avait donc pas qu’un ou deux bugs mineurs. La majeure partie du jeu était vraiment injouable à cause des problèmes, des performances et des plantages.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune déclaration officielle de Sony à ce sujet. Jusqu’à présent, parce que le patron de PlayStation Jim Ryan a maintenant commenté le sujet pour la première fois.

Pourquoi Cyberpunk 2077 a-t-il été supprimé du PS Store ?

Le PDG a confirmé à Axios que lui et son entreprise ne voulaient pas proposer un produit qui « conduirait à une mauvaise expérience pour les joueurs ». Il explique que la décision n’a pas été facile pour lui :

« C’était vraiment une décision difficile pour nous, mais au final, nous avons dû agir dans l’intérêt de la communauté PlayStation et ne pas vendre sciemment un jeu qui leur offrirait une mauvaise expérience. »

Ils ont donc décidé de protéger la communauté PlayStation de ce désastre technique. Au moins ils ont tous offert Impliqué tout remboursement que les joueurs pouvaient percevoir. Mais fondamentalement, en raison d’une condition technique, cela ne devrait même pas devenir un problème. Et pourtant, cela s’est passé ainsi. CD Projekt a veillé à ce que certains correctifs contenant des corrections de bogues soient livrés dans un délai très court. Mais même cela ne pouvait pas empêcher « Cyberpunk 2077 » d’être supprimé du PS Store.

Mais quand Cyberpunk 2077 revient-il sur le PS Store ? On ne sait toujours pas quand le jeu sera relégué au PlayStation Store. Un message actuel remonte à mai 2021. Il a déclaré que le CDP attendait toujours l’approbation de Sony. Sinon, le PDG Adam Kiciński n’aurait aucune nouvelle information à cet égard.

Sony donne enfin le feu vert. Probablement seulement si le jeu peut offrir une expérience de jeu complète sur PS4. Atteindre un état actuel acceptable sur l’ancien matériel semble définitivement sportif après ce que nous avons vu au lancement.