Cyberpunk 2077 obtient un nouveau correctif qui résout le problème de sauvegarde des données sur PC et apporte une amélioration liée à la quête

Le tout nouveau jeu de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, a été plein de problèmes techniques et de bugs, à tel point que Sony et Microsoft ont été contraints de autoriser les remboursements. Mais le développeur avance sur sa voie pour résoudre les problèmes et ils ont récemment lancé un autre Hotfix. le Correctif 1.06 introduit plusieurs problèmes spécifiques au PC et à la console ainsi qu’une amélioration liée à la quête. Ce n’est pas aussi complet que son prédécesseur, le Hotfix 1.05 mais CD Projekt Red envisage enfin une opportunité de rédemption.

Sorti le mercredi 23 décembre, le dernier correctif apporte une amélioration de la gestion de la mémoire et de la stabilité tout en jouant sur les consoles Xbox et Play Station. De nombreux utilisateurs de Xbox One et PS 4 s’étaient plaints de multiples plantages et d’une série de problèmes techniques mais avec ce correctif, le développeur promet qu’il y aura «moins de plantages». Ils ont également supprimé la limite de 8 Mo de données de sauvegarde sur le PC. En raison de cette limite de données, les joueurs constataient que leurs données de sauvegarde étaient corrompues si le fichier enregistré dépassait 8 Mo. Bien que le correctif mentionne que les données déjà corrompues ne peuvent pas être enregistrées via la mise à jour, cela reste un soulagement pour les joueurs PC.

En termes de quête, Dum Dum ne disparaîtra plus de l’entrée de Totentanz pendant le deuxième conflit et comme la mise à jour a été déployée mercredi, les utilisateurs de PC et de consoles pourront obtenir la mise à jour pour le moment.

La réception déchirante de Cyberpunk 2077 conduit la les développeurs doivent s’excuser et donner le signal vert pour rembourser quelque chose qui est sans précédent depuis longtemps. Cela va à l’encontre de la politique générale de vente au détail de retourner et de rembourser un jeu qui a été ouvert, mais comme CD Projekt Red l’a déclaré, ils aimeraient que tous ceux qui achètent leur jeu en soient pleinement satisfaits, un remboursement a donc été lancé.

