Cyberpunk 2077: Obtenez Vs Car à partir du teaser gratuitement, voici comment! – Solution (Quadra Turbo-R V-Tech-Guide)

Vous serez probablement une voiture Vs dans le matériau du teaser aussi Cyberpunk 2077 être remarqué, qui orne, entre autres, la capture d’écran bien connue du mâle V debout devant la voiture et regardant devant Night City?

Vous ne vous souvenez pas de ce graphique emblématique? Aucun problème. Pour rappel, nous l’avons inclus pour vous ci-dessous:

Vs car du matériel teaser sur Cyberpunk 2077 © CD Projekt

Vraiment une belle capture d’écran. Et les vrais fans de voitures parmi vous auront sûrement remarqué le « Geile Schlitten » immédiatement. Quel genre de visage magique est celui d’une voiture!

Mais même si à première vue, il semble que V pourrait simplement conduire avec la voiture dans « Cyberpunk 2077 », ce n’est bien sûr pas le cas.

Déverrouillez la voiture Vs de la remorque sans les tourbillons

Vous pouvez Vs diapositive du matériel de teaser, cependant ouvrir – et même ça libre. Nous vous expliquerons comment débloquer Vs Car à partir des teasers sans Eddies du tout.

Veuillez noter à l’avance que vous ne rencontrerez pas nécessairement cette voiture même après la fin de l’histoire principale. L’exigence de la Activation de la voiture gratuite est à cause d’un tout ordre spécifique.

Précommandez: terminez complètement «Lifetime Achievement»

Vous devez faire le travail appelé « Lifetime Achievement », dans lequel vous Le Glen par Heywood trouve sous le centre de Night City.

Vous devez vous arrêter à cet endroit pour recevoir le contrat «Lifetime Achievement» de Sebastian «Padre» Ibarra, qui vous fera alors sonner la cloche:

Lieu de la commande: « Lifetime Achievement » © CD Projekt / 45secondes.fr

Tu devrais un Voler une voiture pour le padre et pour ce faire, vous devez devenir un Atelier de réparation automobile aller. Si vous vous êtes rendu au sud de The Glen pour accepter la commande, vous y êtes pratiquement déjà et pouvez suivre les panneaux indiquant l’atelier en question. Vous devriez être juste en face d’elle.

A reçu la commande « Lifetime Achievement » de Padre © CD Projekt / 45secondes.fr

De là, vous décidez si vous souhaitez utiliser le Mode ninja aller contre les méchants ou si vous aimez Rambo a marché à son meilleur.

Quoi qu’il en soit, vous éteignez d’abord tous les ennemis, videz la moitié de l’atelier (vous pouvez donc gagner quelques tourbillons sur le côté) et alors seulement vous montez dans la voiture qui se trouve dans la moitié inférieure droite (vue de l’entrée) .

Vous devez voler cette voiture lorsque vous commandez: « Lifetime Achievement » © CD Projekt / 45secondes.fr

Ensuite, dirigez-vous vers le marqueur et déposez la voiture dans le garage. Vous avez maintenant terminé la mission «Lifetime Achievement». Mais ce n’était pas ça.

Prenez le « Geiler Schlitten »: le Quadra Turbo-R V-Tech ouvrir!

Après avoir réussi, vous devez faire tout le attend trois joursjusqu’à ce que vous ayez une autre mission. Vous pouvez bien sûr sauter les trois jours en Attend 3 fois pendant 24 heures complètes (attendez via le menu pause).

Lorsque le temps est écoulé, contactez-nous Jake Estevez une fois de plus avec vous qui partagez un message pieux avec vous. Puisqu’il ne retourne plus à Night City, comme il le confirme, vous pouvez avoir sa «voiture de rêve» en guise de remerciement. Et c’est vraiment une vraie voiture de rêve!

À la Quadra Turbo-R V-Tech vous devez aller au point suivant dans Saint-Domingue, Rancho Coronado problème:

Après le devoir «Lifetime Achievement», vous obtenez le «Geilen Schlitten» © CD Projekt / 45secondes.fr

Ici, vous entrez dans la nouvelle voiture de V et la bonne pièce est à vous! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la bête. Vous êtes maintenant l’heureux propriétaire de l’emblématique Quadra Turbo-R V-Tech.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PS4, Xbox One et PC ainsi que Google Stadia. Cependant, nous ne recommandons pas de les acheter pour la PS4 et la Xbox One. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le jeu dans notre test:

