Cyberpunk 2077: Nouvel épisode de Night City Wire dédié à Johnny Silverhand

Au lieu du 19 novembre le fini Cyberpunk 2077 nous en avons maintenant un nouveau Épisode de Night City Wire. Pour que nous pour le mise en liberté différée au moins un peu de compensation tourne dans le 5e édition après tout, tout est question de fan chéri Johnny Silverhand, pour le plus grand plaisir de nombreux Keanu Reeves est incarné.

Night City Wire sur Cyberpunk 2077 via Johnny Silverhand

C’est peut-être le 5ème épisode le Night City Wire pour le dernier épisode, après tout, le titre devrait effectivement apparaître le 10 décembre 2020 et sans plus tarder (espérons-le).

Afin de susciter à nouveau les fans de manière appropriée, le prochain épisode devrait faire quelque chose être plus étendu et traitez avec la légende du rock Johnny Silverhand, esprit numérique et chanteur du groupe fictif samouraï.

Quand le nouveau Night City Wire sera-t-il présenté? Au 19 novembre environ 18 heures le moment venu, le nouvel épisode commence le Chaîne Twitch le développeur de CD Projekt RED.

Il ne reste que trois semaines à partir de là jusqu’à la sortie finale. Ensuite, nous pouvons enfin nous convaincre du jeu de rôle, de son monde ouvert et de l’éditeur de personnages étendu. En plus d’un spécial Apparence des organes génitaux, vous pouvez donner à votre personnage principal V le vôtre Longueur des ongles et Taille de la dent Mademoiselle.

