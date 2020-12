"Cyberpunk 2077": Non, le patch du premier jour ne dépasse pas 50 Go

Les premières précommandes ont déjà reçu « Cyberpunk 2077 » pour la PS4, plus d’une semaine avant la sortie. Une image circule sur les réseaux sociaux qui montrerait la mise à jour du premier jour du jeu de rôle. Plus de 50 Go de données seraient générés lors de la mise à jour – mais le studio de développement le nie.

Il y a quelques jours, « Cyberpunk 2077 » est passé entre les mains de quelques fans pour la PS4. Maintenant, plus de joueurs ont pré-reçu le jeu de rôle et certains d’entre eux répandent des bêtises en ligne. À Twitter une capture d’écran supposée de la mise à jour de la version disque circule. Le jeu charge un spectaculaire 56,3 Go.

Pas le patch du premier jour, mais tout le jeu sur PS4

Selon Fabian Mario Döhla, PR Manager chez Studio CD Projekt Red, c’est un faux: « Ce n’est pas un patch, ça n’existe pas encore » répondu il à la demande d’un utilisateur de Twitter. La capture d’écran ne montre donc pas le téléchargement du patch, mais plutôt un simple processus de copie pour déplacer le jeu installé d’un disque dur à un autre.

Le 56,3 Go contient la version complète du disque installé sur la PS4. « Cyberpunk 2077 » recevra certainement encore un patch du premier jour, mais il devrait être beaucoup plus petit. Si vous possédez déjà le jeu, vous ne pouvez actuellement y jouer que dans la version non corrigée.

CDPR: Veuillez pas de vidéos avant la sortie!

CD Projekt Red demande dans un communiqué de ne publier aucune vidéo de gameplay avant la sortie afin d’éviter les spoilers. Là où «demander» est le mauvais mot: les vidéos «Cyberpunk 2077», qui seront mises en ligne avant la sortie le 10 décembre, veulent localiser le studio et forcer les téléchargeurs à retirer à nouveau les clips du net.