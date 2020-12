« Cyberpunk 2077 ne jette pas GTA du trône », déclare la star de Twitch Shroud

Cyberpunk 2077 était très attendu depuis de nombreuses années et après sa sortie, il a même battu le record de Steam pour le jeu solo avec le plus de joueurs simultanés. Pourtant, le streamer de Twitch Michael « Shroud » Grzesiek ne pense pas que ce sera le jeu de l’année.

Cyberpunk 2077 ne peut pas tenir une bougie dans GTA

Shroud explique que « GTA » est simplement la marque la plus connue et «Cyberpunk 2077» ne peut pas renverser le jeu. Shroud dit que même sa grand-mère connaît « GTA » et c’est un critère important pour le succès d’un jeu. Si la grand-mère sait de quoi il s’agit, alors c’est un point important.

Shroud dit:

«Est-ce que je pense que ce match pourrait être le jeu de l’année? En aucun cas. Le jeu de l’année est décerné aux titres qui – sans infraction – essayent réellement. Tu vois ce que je veux dire? Les développeurs de ce jeu, ne vous méprenez pas, ils se débrouillent très bien. Mais la direction du jeu est de gagner de l’argent. Le but du jeu n’est pas de tout polir pour être parfait, de s’assurer que la synchronisation labiale est bonne, de s’assurer que toutes les animations sont bonnes. Ils pouvaient le faire s’ils le voulaient. Ils pourraient vraiment. Cela prendrait juste plus de temps. Il s’agit de mettre en place et de faire fonctionner quelque chose assez rapidement sur lequel les gens peuvent passer des centaines d’heures. Et c’était tout. Ce n’est pas le jeu de l’année digne. «

© Projet CD

Pour Shroud « Cyberpunk 2077 » n’est pas le jeu de l’année car il est moins connu que « GTA » et parce que les développeurs l’ont apparemment lancé trop rapidement sur le marché pour gagner rapidement beaucoup d’argent.

