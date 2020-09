Cyberpunk 2077 n’augmentera pas son coût sur Xbox Series X ou PS5

Ces derniers jours, nous avons eu des nouvelles très intéressantes concernant Cyberpunk 2077, nous avons appris récemment que le RPG tant attendu de CD Projekt RED, ne souffrira plus de retards et en ce sens, si tout se passe selon les nouveaux plans, nous pourrons tous profiter de Cyberpunk en novembre.

Comme vous l’avez peut-être déjà appris, certains éditeurs et entreprises envisagent d’augmenter le prix des jeux sortis en Xbox série x et en PS5, ce prix atteint même le 70 dollars sur des marchés comme les États-Unis. C’est lors d’une récente réunion d’investisseurs que l’un d’entre eux s’est demandé si Cyberpunk 2077 suivrait cette même tendance et la réponse nous est donnée. Michał Nowakowski qui est vice-président du développement des affaires.

Nous avons déjà annoncé, il y a quelque temps, que les précommandes de notre jeu aux États-Unis se vendraient 59,99 € et nous ne prévoyons pas de modifier ce prix à la dernière minute. En Europe, le jeu est également commercialisé par un bon nombre de détaillants depuis un certain temps, donc en d’autres termes, nous ne prévoyons pas de modifier les plans à la dernière minute pour les consommateurs. En fait, aujourd’hui, nous avons commencé à préparer la certification finale, donc nous sommes très proches.

CD Projekt RED se prépare pour la sortie de Cyberpunk 2077

La société avait déjà annoncé la prise en charge des nouvelles consoles de Microsoft et de Sony, des améliorations visibles depuis le lancement du jeu qui peut être joué sur Series X ou sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, cependant, une version vraiment améliorée et optimisée arrivera. Tout au long de 2021 Excité? Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles