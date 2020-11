Cyberpunk 2077 montrera également le gameplay sur PS5 et PS4

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux vidéo les plus attendus de ce 2020, et même avec son dernier retard les attentes restent très élevées. C’est pourquoi avec la surprise d’aujourd’hui, un gameplay inattendu sur Xbox Series X et Xbox One X, les joueurs de Sony ont commencé à exiger une démonstration de gameplay sur PS5 et PS4. Heureusement, CD Projekt RED a répondu positivement à cela.

CD Projekt RED sortira bientôt le gameplay sur PS5 et PS4 de Cyberpunk 2077

Ensuite, nous vous laissons avec la brève déclaration officielle que la société a partagée pour confirmer un futur échantillon de jeu Cyberpunk 2077 sur PS5 et PS4 (via Twinfinite):

« Nous avons également prévu le lancement d’une vidéo de gameplay pour PlayStation, avec des dates encore à déterminer mais dans un proche avenir, et via nos chaînes de jeux officielles.« Ainsi, pour le moment, nous ne savons pas le jour où le CD Projekt RED offrira le gameplay revendiqué de Cyberpunk 2077 pour les consoles PlayStation, bien que heureusement, tout indique que l’attente ne sera pas trop longue.

En ce sens, nous nous souviendrons que en ce jeudi 19 novembre, nous pourrons profiter du cinquième Night City Wire de Cyberpunk 2077, annoncé il y a quelques jours par le CD Projekt RED. Par conséquent, nous ne devons pas exclure qu’avec les nouvelles révélations, nous puissions également compter sur la date de la démonstration sur PS5 et PS4. Dans l’article suivant, vous pouvez en savoir plus à ce sujet:

Cyberpunk 2077 verra le jour 10 décembre 2020. Le titre sera jouable sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et PC, et en 2021, il recevra une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération lui permettant de pousser toutes ses caractéristiques techniques un peu plus loin.

