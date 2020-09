Cyberpunk 2077 montre les Badlands dans une nouvelle image

Le lancement de Cyberpunk 2077 il se rapproche et les responsables continuent de nous laisser de nouvelles informations. Après avoir confirmé que le jeu vidéo aurait des micropaiements Dans son mode multijoueur (pas dans la campagne qui sera celle qui débarquera en novembre), les responsables ont une nouvelle fois montré au monde l’apparence de leur jeu vidéo tant attendu avec une nouvelle image qui nous montre l’un des derniers domaines présentés, les Badlands.

Il est passé par Twitter comme, encore une fois, CD Projekt RED a montré au monde l’apparence de l’attendu Cyberpunk 2077. Cette fois, on nous montre un vaste paysage des Badlands, l’une des zones extérieures de Night City à travers laquelle l’aventure de notre protagoniste nous mènera. Dans l’image, nous pouvons voir que cette zone est caractérisée par un contraste entre high-tech et aspect visuel plus rural, avec de grandes plantations dans des environnements semi-désertiques. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 arrivera sur le marché, oui il n’y a pas de surprise ou des retards supplémentaires, le 19 novembre prochain à PC, PS4 et Xbox One. Plus tard, à une date à confirmer, CD Projekt RED lancera le jeu vidéo dans PS5 et Xbox Series X avec des améliorations techniques. De son côté, le multijoueur, bien qu’il n’ait pas de date définie, n’est attendu pour aucun moment avant 2022. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

D’un autre côté, à quelques mois restants pour le lancement du jeu vidéo, il faut s’attendre à ce que dans les semaines à venir il y ait des nouvelles concernant un nouveau Fil de la ville de nuit dans lequel certains aspects du jeu vidéo sont explorés en profondeur.

