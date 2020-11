Cyberpunk 2077 montre le gameplay sur Xbox Series X et Xbox One X

Cyberpunk 2077 est enfin à moins d’un mois de son lancement – avec CD Projekt RED insistant sur le fait que les retards sont terminés – et nous savons que pour cela Jeudi 19 novembre, nous avons un nouveau Night City Wire pour en savoir plus sur le jeu en question. Cependant, personne ne s’attendait aujourd’hui à ce que le développeur polonais décide réaliser une surprise Night City Wire.

Cyberpunk 2077 tir sportif, équitation et conduite dans un gameplay

Alors, nous vous laissons avec ce qui a été l’attraction principale de ce direct: un échantillon de gameplay Cyberpunk 2077 pour Xbox Series X et Xbox One X – Vous pouvez voir la console dans laquelle le gameplay est affiché dans le coin supérieur gauche de la vidéo -.

Comme nous pouvons le voir, le jeu a l’air exceptionnel sur les deux plates-formes, mais logiquement la console de nouvelle génération de Microsoft il présente des avantages auxquels la génération précédente ne peut aspirer. Parmi ceux-ci, des aspects tels que meilleures performances techniques ou avantages tels que les temps de chargement ou la définition générale, faisant de cette démonstration une démonstration qui nous permet d’apprécier les avantages de la technologie des nouvelles consoles de Microsoft Oui Sony.

D’autre part, il ne faut pas oublier que Cyberpunk 2077 aspire à encore plus que ce qui a été vu sur PS5 et Xbox Series X, et c’est ainsi qu’il l’a fait connaître. CD Projekt RED à ses joueurs il y a des mois. Dans l’article suivant, vous trouverez les plans du développeur polonais pour Cyberpunk 2077 sur les nouvelles consoles, y compris une mise à jour dédiée pour Lake 2021:

Cyberpunk 2077 sera jouable sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia une fois que nous serons arrivés au 10 décembre 2020.

