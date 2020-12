Cyberpunk 2077 – Mode photo présenté, que dois-je savoir?

Le nouveau jeu de rôle de CD Projekt RED apparaîtra dans exactement une semaine. Cyberpunk 2077 est déjà sur toutes les lèvres et les responsables sont autorisés à en parler des chiffres de ventes anticipés rentables avoir hâte de.

Mais le flot d’informations ne diminuera probablement pas avant la publication. Récemment, le Mode photo en détail présente. Ce n’est pas particulièrement petit. Il contient d’innombrables fonctionnalités pour devenir un véritable photographe de jeu.

La nouvelle bande-annonce de Cyberpunk 2077 montre le mode photo

La nouvelle bande-annonce présente essentiellement tout le monde Option de réglagece que nous pouvons faire avec le mode Photo. En fin de compte, il y a presque tout ce que vous imagineriez à partir d’un mode photo moderne.

Ces principales options de réglage sont disponibles en mode photo:

caméra

profondeur de champ

pose

effet

Autocollant

Chargement de la sauvegarde

Vous pouvez Exposition et contraste ajuster, Filtre à film, Vignettes et Points forts pensez-y et en plus il y a quelques Cadres photo et autocollantsavec lequel vous pouvez coller la photo.

Les photographes amateurs sont également susceptibles de découvrir les options de réglage étendues comme le Profondeur de champ ou champ de vision J’ai hâte de voir tout le personnage V même gratuit dans l’image peut être positionné. Il existe également différentes poses pour V que le personnage masculin ou féminin peut choisir.

Dans une pose, par exemple, V prend la pose du personnage emblématique de Souls Solaire, c’est pourquoi la section des commentaires a été inondée de « Louange au soleil ». Dans la vidéo, nous voyons la pose « V for Victory » et bien d’autres.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂