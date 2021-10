Cyberpunk 2077, les versions PS5 de The Witcher 3 retardées en 2022

Ce n’est pas la mise à jour officielle que beaucoup d’entre nous attendaient de CD Projekt Red. Dans ce qui a sans aucun doute été une décision difficile, la société a repoussé les dates de sortie de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sur PlayStation 5. Les deux ports de génération actuelle devaient initialement être lancés cette année, mais avec presque aucune nouvelle sur l’un ou l’autre jeu pour la majeure partie de 2021, nous commencions à soupçonner qu’ils seraient retardés – et nous y sommes.

Une déclaration du CDPR se lit comme suit : « Sur la base des recommandations fournies par les équipes supervisant le développement des deux jeux, nous avons décidé de reporter leurs sorties jusqu’en 2022. »

Il révèle ensuite que Cyberpunk est actuellement prévu pour le premier trimestre 2022, tandis que The Witcher 3 vise le deuxième trimestre 2022.

Il conclut : « Toutes nos excuses pour l’attente prolongée, mais nous voulons y remédier. »

MISE À JOUR IMPORTANTE DE LA PRODUCTION pic.twitter.com/KOnaIVOt4v— CD PROJEKT ROUGE (@CDPROJEKTRED) 20 octobre 2021

De toute évidence, le développeur polonais ne veut pas qu’un autre fiasco de lancement de Cyberpunk 2077 entre ses mains. La société est toujours sous le choc des dommages causés à sa réputation suite à la sortie désastreuse du jeu en décembre 2020, et nous ne blâmons donc pas du tout le CDPR de vouloir essayer de rythmer un peu mieux ses équipes.

De plus, il est de notoriété publique que le CDPR a subi d’importantes restructurations internes tout au long de cette année, à la suite de l’arrivée de Cyberpunk. Il n’est pas vraiment surprenant d’apprendre que ce remaniement a eu un effet d’entraînement sur les calendriers de sortie prévus.

Avez-vous vu cela venir? Continuez à rêver d’un bien meilleur Cyberpunk 2077 dans la section commentaires ci-dessous.