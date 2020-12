Cyberpunk 2077: Les premières évaluations sont arrivées! Est-ce le chef-d’œuvre attendu?

Sortie le 10 décembre 2020 Cyberpunk 2077 enfin, après le jeu de rôle tant attendu de CD Projekt RED, plusieurs Quarts de travail et un temps de crise étendu dû endurer. Les attentes sont élevées, mais le jeu s’est-il vraiment révélé être un chef-d’œuvre? Les premières notes nous donnent déjà une réponse.

Aperçu de l’évaluation pour Cyberpunk 2077

Aujourd’hui, l’embargo pour les revues « Cyberpunk 2077 » est tombé et les premiers tests sont apparus. Nous vous montrons dans notre aperçu de l’exament quelles notes le jeu de science-fiction a déjà remporté au niveau international.

Moyenne métacritique: 91 (au 7 décembre 2020, 20 h 00, version PC)

«Cyberpunk 2077» a toujours reçu des notes élevées et se classe dans la fourchette basse des années 90 pour la moyenne métacritique. Jusqu’à présent, des économies ont été réalisées en termes de scores maximum. De nombreux testeurs le décrivent comme un chef-d’œuvre et l’un des meilleurs jeuxils ont déjà joué. Surtout ceux monde du jeu animé Night City est loué, en plus un histoire passionnante en attendant le joueur.

Remarqué négativement est principalement le gameplay, à cause de vous système de combat médiocre et niveau de difficulté déséquilibré.

VGC: 5/5

5/5 IGN: 9/10

9/10 GameStar: 91/100

91/100 GamesBeat: 3/5

3/5 Site RPG: 9/10

9/10 Jeux PC: 10/10

10/10 Game Informer: 9/10

9/10 ScreenRant : 4/5

: 4/5 GameSpot: 7/10

Notre rapport de test

Vous voyez, trop d’évaluations ne sont pas encore répertoriées. C’est parce que de nombreux bureaux de rédaction (y compris 45secondes.fr) n’ont pas encore reçu un échantillon de critique de « Cyberpunk 2077 ». Cela affecte principalement les versions console du jeu. Par conséquent, notre test sera retardé et apparaîtra après la sortie du jeu.

