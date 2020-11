Cyberpunk 2077: les premières copies physiques arrivent en magasin

Après plus de six mois d’attente entre les retards, Cyberpunk 2077 il sera enfin mis en vente au cours de la première quinzaine de décembre. Le lancement convoité de CD Projekt RED vise à être l’un des plus grands succès commerciaux de ce 2020, et chaque nouveau pas en avant par rapport à son arrivée est à célébrer. En ce sens, il semble que maintenant on ne puisse plus compter sur un nouveau retard, puisque les premières copies physiques ont commencé à être vues.

L’édition physique de Cyberpunk 2077, une plus lourde qu’il n’y paraît

Nous pouvons donc le voir ensuite de la main de l’utilisateur de Reddit u / Justgonnasendit90, qui assure que a pu mettre la main sur l’un des plusieurs millions d’exemplaires qui sera disponible au cours des prochaines semaines:

De même, nous soulignerons que le même utilisateur en charge du partage de cette photographie s’assure que le poids de la boîte est supérieur à ce à quoi je m’attendais. Logiquement, cela est dû aux multiples « cadeaux » que Cyberpunk 2077 apportera avec lui, comme une carte de Night City et des environs ou des autocollants, entre autres, en plus du fait que compte tenu de sa taille nous aurons un total de deux disques, quelque chose que nous avons déjà vu en 2020 avec d’autres jeux vidéo tels que Final Fantasy VII Remake.

Sur Cyberpunk 2077 on se souviendra que cette même semaine le dernier du Night City Wire du CD projekt RED a eu lieu, au moins jusqu’à ce que le jeu voit le jour pendant le 10 décembre 2020. Dans cette émission en direct en particulier, nous avons pas mal de nouvelles intéressantes, comme un bande-annonce centrée sur Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu reeves, un autre revoir les fonctionnalités du jeu en tant que tel ou même un coup d’œil sur le processus de synchronisation labiale.

Cyberpunk 2077 sera disponible pour une grande variété de plates-formes, y compris PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia. D’un autre côté, ce sera tout au long de 2021 que CD Projekt RED publiera une mise à jour dédiée à la nouvelle génération de consoles pour savourer tous les avantages technologiques qui définiront cette étape du jeu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂