Cyberpunk 2077: les plans de DLC ne seront annoncés qu’après la sortie

Il y a un autre changement, mais ne vous inquiétez pas: Cyberpunk 2077 lui-même continuera probablement 10 décembre 2020 apparaissent (on frappe du bois!). Cette fois, l’annonce de contenu post-lancement est affectée par le retard. Nous ne devrions donc savoir lesquels qu’après la sortie DLC et extensions attendez-nous plus tard.

Publication du plan post-lancement reportée

Habituellement, nous devrions avant publication apprenez de «Cyberpunk 2077» quel contenu supplémentaire apparaîtra par la suite pour le jeu de rôle de science-fiction.

Il n’en sortira cependant rien maintenant, car le dernier report a probablement amené CD Projekt RED à faire l’annonce plus tard, comme l’a confirmé le PDG Adam Kiciński lors d’une conférence d’investisseurs:

«Le plan initial était de le faire avant la sortie, mais après le récent retard, nous avons décidé d’attendre la sortie pour rendre le jeu disponible aux joueurs et ensuite parler des projets futurs. Donc après la publication. «

Que sait-on des plans DLC jusqu’à présent? Les développeurs n’ont pas encore commenté en détail le contenu spécifique post-lancement. Lors d’un précédent appel aux investisseurs, cependant, Kiciński a déjà révélé que la taille comparable au DLC de The Witcher 3 et devrait être absolument gratuit pour les joueurs.

Le multijoueur de Cyberpunk 2077

Indépendamment de cela, un Multijoueur autonome pour apparaître au RPG qui est sa sortie, cependant pas avant 2021 fêtera. Pour le multijoueur en ligne, selon les développeurs, apparemment Microtransactions sont utilisés, mais pas dans le jeu de la peau.

