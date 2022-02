Cyberpunk 2077 : Les nouveaux appartements en un coup d’œil

Cyberpunk 2077 travaille avec diligence pour faire oublier le début cahoteux. Des mises à jour régulières ont déjà résolu ou du moins atténué de nombreux problèmes et chantiers de construction. Depuis hier est maintenant le grand Mise à jour 1.5 disponible, qui, en plus de nombreux petits ajustements, comprend également ceux tant attendus apporte des mises à niveau de nouvelle génération.

Le patch 1.5 ne fournit pas seulement ceux qui sont nécessaires de toute urgence corrections de boguesmais ajoute également au jeu entièrement Nouveau contenu ajoutée. Une fonctionnalité que de nombreux fans demandent depuis sa sortie est plus d’options à l’appartement par le protagoniste V. Les souhaits se sont réalisés et nous allons vous montrer quelles nouvelles possibilités il y a maintenant.

Cyberpunk 2077 : Tous les appartements

Jusqu’à présent, vous étiez dans « Cyberpunk 2077 » dans l’appartement de Méga Bâtiment H10 instruit, à partir de maintenant, vous pouvez acheter quatre autres propriétés. Ce sont tous cinq Appartements:

Méga Bâtiment H10

Corpo Plaza

Quartier japonais

Côté nord

LeGlen

Voici comment accéder aux nouveaux appartements

Pour avoir accès aux nouveaux appartements, vous devez au moins Terminez l’acte 1. Après la quête « Playing for Time », vous pouvez utiliser le marché. Le moyen le plus simple d’accéder aux nouveaux appartements est alors acheter via l’ordinateur de V.

Alternativement, vous pouvez également en trouver un approprié quête secondaire dans le tien Journal de quête. Sélectionnez simplement l’appartement souhaité et suivez les marqueurs à travers le monde de « Cyberpunk 2077 ».

Les prix des appartements neufs

Vous vivez essentiellement gratuitement dans l’appartement standard de V. Les nouveaux appartements, en revanche, coûtent quelques Tourbillons. Voici un aperçu des tarifs :

Méga Bâtiment H10 : Gratuitement

Gratuitement Corpo Plaza : 55 000 tourbillons

55 000 tourbillons Quartier japonais : 15 000 tourbillons

15 000 tourbillons Côté nord: 5 000 tourbillons

5 000 tourbillons LeGlen : 40 000 tourbillons

C’est possible, d’ailleurs, tous les biens immobiliers posséder en même temps. Vous n’avez donc pas à en choisir un.

L’ensemble des Activités

En gros, vous pouvez dormir dans tous vos appartements, accéder à votre inventaire d’armes, surfer sur internet et prendre une douche. Les appartements partagent un inventaire, vous n’avez donc même pas besoin de traverser la ville pour récupérer une arme spécifique. Les nouveaux appartements proposent également de nouvelles activités :

Corpo Plaza : Boire du café, poser l’assiette

Boire du café, poser l’assiette Quartier japonais : Mettre un disque, jouer de la guitare, allumer des bâtons d’encens, fumer une cigarette, boire du whisky

Mettre un disque, jouer de la guitare, allumer des bâtons d’encens, fumer une cigarette, boire du whisky Côté nord: Pas de ligne de touche particulière

Pas de ligne de touche particulière LeGlen : Boire du café, mettre dans une assiette, boules de billard évier

Nouvelles installations

Bien que les nouveaux appartements ne puissent pas être personnalisés, l’appartement d’origine de V existe désormais six options de configuration différentes. Vous pouvez également les sélectionner sur votre ordinateur. Chaque ajustement coûte 10 000 tourbillons. Les options suivantes sont disponibles :

Flamant rose

Crépuscule au Coronado

Tigre et Cyclamen

sable néon

lune calme

Californie high ten

Quoi que tu décides, le chat de V Incidemment, Nibbles reste toujours dans votre appartement de départ.

Comment trouves-tu sa les nouveaux appartements et options dans « Cyberpunk 2077 » ? Avez-vous déjà emballé vos cartons de déménagement et où allez-vous en premier ? allons dans le commentaires à savoir!