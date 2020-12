Cyberpunk 2077: les notes Steam ne sont pas aussi élevées que prévu

Après la sortie du RPG d’action de CD Projekt RED Cyberpunk 2077 de plus en plus de joueurs donnent leur avis. La note sur Steam et GOG est un peu plus basse que prévu.

Pourquoi les avis des utilisateurs pour Cyberpunk 2077 ne sont-ils pas aussi bons?

Au moment d’écrire ces lignes, Cyberpunk 2077 en a un sur Steam Note de 77% et « Plutôt positif ». Chez GOG, le jeu a 3,8 sur 5 étoiles. Beaucoup attendaient avec impatience le jeu de rôle et les premières vidéos et rapports promettaient un grand succès. Même les revues de la presse spécialisée sont en moyenne de 90/100 (via Metacritic). Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé

© Projet CD

Si vous regardez les critiques, alors un ténor clair peut être déterminé: « Cyberpunk 2077 » est fondamentalement un excellent jeu de rôle d’action, mais il le sera toujours en proie à de nombreux bugs et selon certains utilisateurs, les performances pourraient également être meilleures. Par conséquent, nous le déconseillons actuellementpour lire le titre sur PS4 ou Xbox One.

Les contrôles sont également décrits comme un peu surchargés et le jeu vous tue dès le début avec des tonnes de quêtes, dont vous ne savez même pas laquelle terminer en premier. Problèmes graphiques comme les PNJ apparaissant soudainement ou les personnages marchant à huis clos sont également mentionnés.

Pour cela, les joueurs louent l’histoire passionnante, les personnages intéressants et le monde du jeu, qui semble vivant et authentique. Cependant, avec quelques correctifs et mises à jour, les bogues devraient être progressivement corrigés. Cela devrait alors avoir un effet positif sur les notes.

