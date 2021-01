Cyberpunk 2077: les joueurs trouvent une partie inachevée de Night City et tombent dans le monde du jeu

Le lancement de Cyberpunk 2077 était très difficile. Surtout les acheteurs du jeu de rôle basé sur le PS4 ou Xbox One Je voulais voyager à Night City en grande partie avec de sérieux bugs et des supports constants faire. Au moment de sa sortie, le titre était pratiquement difficilement jouable sur les consoles de la dernière génération de consoles. Uniquement sur le PC et les consoles actuelles, PS5 et Xbox Series X, « Cyberpunk 2077 » peut être joué assez bien. Mais ici aussi, le jeu ne se montre pas seulement sous son meilleur jour.

Quelques mises à jour, que le développeur CD Projekt RED a publié jusqu’à présent, peut aider sur toutes les plateformes, mais la réputation du jeu de rôle de science-fiction est clairement fissurée au début, même si c’est les chiffres de vente plus que ce que l’on peut voir.

Le célèbre trou de Night City dans nulle part

Représentant le fait que les développeurs polonais ont encore beaucoup de travail à faire avant que le titre soit au niveau qu’il devrait être à la sortie, celui qui est déjà devenu célèbre sur Reddit Hole in Nothing by Night City. Les joueurs ont trouvé une petite zone en ville que les développeurs ont évidemment oublié de terminer. Ici se trouve un trou dans le monde du jeu, qui vous permet inévitablement de tomber et d’admirer Night City d’en bas.

Quels problèmes avez-vous rencontrés lors du développement de Cyberpunk 2077?

Mais comment sont survenues les nombreuses erreurs du jeu et ces zones inachevées dans « Cyberpunk 2077 »?

Le jeu de rôle était en cours de développement pendant huit ans et attirait les gens vers une ville immense et animée dans un avenir pas si lointain depuis le début de décembre 2020. De toute évidence, les développeurs de CD Projekt RED ne se sont pas fait une faveur avec leurs idées et plans ambitieux. En fin de compte, la portée que devrait avoir «Cyberpunk 2077» était si énorme que le studio en croissance constante avait du mal à suivre les choses. Apparemment, vous avez dû répéter cela pendant le développement distinct des fonctionnalités planifiées.

De plus, le titre devrait fonctionner sur toutes les plates-formes actuelles, y compris les consoles PS4 et Xbox One obsolètes. Ce qui a suivi, ce sont des reports constants de la date de sortie et finalement des versions inachevées qui ont dû lutter avec de nombreux bugs et problèmes. Étant donné que de nombreux joueurs rendent la ville dangereuse depuis le lancement en décembre, les problèmes sur lesquels CD Projekt RED ne s’est apparemment même pas concentré deviennent progressivement apparents. Dans tous les cas, les testeurs internes du développeur ont eu de gros problèmes pour trouver et corriger toutes les erreurs dans le titre du monde ouvert.

