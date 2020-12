« Cyberpunk 2077 »: les joueurs découvrent la coupure du métro

Deux semaines après sa sortie, un joueur « Cyberpunk 2077 » a découvert un caractéristique qui était apparemment éliminé du jeu.

L’utilisateur Reddit, Sybekul, a partagé une vidéo d’eux découvrant ce qui semble être un système ferroviaire pour le jeu qui a été coupé avant le lancement du jeu. Bien que le jeu inclue actuellement des trains, les joueurs ne peuvent pas utiliser cette fonctionnalité.

Le clip montre le Sybekul suivre les voies ferrées jusqu’à une grande gare qui peut être entrée, même si elle est incomplète, sans sols, plafond, murs et autres textures. Actuellement On ne sait pas si la fonctionnalité a été supprimée pour respecter la date de sortie du jeu ou si elle a été intentionnellement laissée incomplète pour rendre l’univers du jeu plus réaliste.

Plus tôt cette année, avant la sortie de «Cyberpunk 2077», le développeur CD Projekt RED a annoncé qu’il couperait la mécanique de la marche sur les murs pour « Raisons de conception ».

CD Projekt RED a programmé deux mises à jour importantes pour le jeu, arrivée prévue dans janvier et fevrier. Le développeur a également publié un correctif la semaine dernière qui supprimait la limite de sauvegarde des fichiers de 8 Mo sur PC et inclus des améliorations dans la gestion de la mémoire et la stabilité des consoles.